Leedu kaitseminister: õppusel Zapad harjutatakse NATO ründamist

"Ilmselt on tänane suurim mure, et see õppus tuleb tõepoolest laiahaardeline ja läbipaistmatu. Pehmelt öeldes matkitakse rünnakuid nn kõrge potentsiaaliga riikide vastu, see on aga NATO," ütles Karoblis teleusutluses.

Tema sõnutsi matkitakse õppusel rünnakut Poola ja Baltimaade vastu.

"See ei ole kaitse matkimine, see on ilmselt NATO ründamise matkimine, konkreetselt ilmselt Baltimaade ja Poola ründamine. Jah, need on luure andmed - nii meie kui liitlaste luure - eelkõige on jutt õppusest, ei ole mingeid täieliku või osalise konflikti eelmängu," ütles kaitseminister.

Tema sõnul on õppuse suurim praegu silma jääv oht võimalik eksitus, "kohapealne katse kontrollida valvsust muul viisil".