Uuring: vaid iga neljas peab magusamaksu põhjendatuks

Faktum & Ariko palus karastusjookide tootjate liidu tellitud uuringus inimestel hinnata, kas magustatud jookide maksustamine on põhjendatud. Uuringust selgub, et 64% vastanutest ei pea maksu põhjendatuks. 23% vastanutest aga arvavad, et maks on põhjendatud. 13% ei osanud öelda, kas maks on põhjendatud või mitte.

Valitsus on maksu põhjendanud rahvatervislike argumentidega. Maksu kehtestamise põhjuse kohta esitati küsimus ka uuringus. Suurem osa vastajatest, 77% arvab, et maksu kehtestamise põhjus on riigieelarve täitmine. Viiendik vastanutest ehk 20% nõustub valitsusega, et maks aitab hoolitseda rahva tervise eest. Selle küsimuse juures märkis 4% vastanutest, et ei oska seisukohta võtta.

Uuringust selgus, et vastanutest vähemalt iga kolmas (37%) ei tarbi magustatud jooke, seetõttu märkisid nad, et nende tarbimisharjumust see maks ei puudutaks. Samas pea veerand vastajatest arvas, et mõnevõrra vähendaks jookide hinnatõus nende tarbimist küll. 15% vastanutest on kindlad, et nende tarbimisharjumusi muudaks hinnatõus kindlasti.

Kusjuures magusajookide tarbimist muudaks eelkõige mehed, pea 45% vastanutest leidsid, et kui magustatud joogid maksaksid rohkem, vähendaks nad tarbimist kindlasti või mõnevõrra. Sama suur hulk naisi märkis, et ei tarbi magustatud jooke ka praegu. Siiski iga kolmas naine leiab, et mõnevõrra või kindlasti tarbimine väheneks.

Mida tarbida suhkrustatud jookide asemel? Need, kes vastasid, et muudaksid oma tarbimisharjumusi, küsiti ka seda, millega nad enda harjumuse asendaksid. 89% vastanutest leiaksid asendustoote, 9% vastanutest ei asendaks magustatud jooki, vaid tarbiks lihtsalt vähem. 3% ei osanud vastust anda.

Siin said vastanud valida mitu varianti, seega rõhutavad uuringu autorid, et inimesed ei langetaks otsust vaid ühe valiku kasuks, vaid kombineeriks erinevaid võimalusi. Enam kui kaks kolmandikku vastanutest asendaks magusajoogi vee vastu. Teine populaarsem valik on täismahl. 14% vastanutest märkis ka lahjade alkohoolsete jookide eelistamist. Vaid 2% vastanutest tunnistas, et valiksid magusajoogi asemel hoopis muu magusa toote.

Avaliku arvamuse uuring tõi välja, et vaid 13% küsitletutest on hästi kursis kui palju sisaldavad magustatud joogid suhkrut, 58% märgib, et on mõningal määral kursis ning 29%, et ei ole kursis. „Tulemused osutavad, et suhkrute tarbimise vähendamise probleemi osas peaks rohkem keskenduma toitumisalase teadlikkuse suurendamisele ja üksnes fiskaalsed meetmed ei pruugi töötada,“ sõnas Faktum & Ariko uuringutejuht Kalev Petti.

Faktum & Ariko palus veebiküsitluses arvamust avaldada 501 inimesel. Küsitluses osales inimesi vanuses 15 kuni 74. Uuringu valim on koostatud peegeldades Eesti vanuse-, soo- ja rahvusgruppide (eesti ja vene keelne kogukond) proportsioone.