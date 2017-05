ERM-i kogust on puudu kuus aastatel 1991-2007 käibel olnud paberraha

Kolm päevad tagasi lõppes internetioksjon, kus soovija võinuks endale soetada korraga 600 kahekroonist. Enam kui 3000 euro suuruse alghinnaga rahapakk ostjat ei leidnud, kuid midagi eriskummalist taolises koguses pole, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Kollektsionäär Allan Tohvi sõnul osteti näiteks mõnda aega tagasi Soomest Eestisse 10 000 kümnekroonist ning ka neid ei mindud panka eurodeks vahetama.

"Maailmas on inimesi, kes elatavad end paberraha hulgi kokku ostes ja edasi müües," märkis Tohv.

Mis nendest rahatähtedest edasi saab, sõltub juba ostjast, näiteks Hollandis Valkenburgis toimub paberrahamess, kus erinevaid rahatähti on koos tonnide kaupa. "On võimalik paberrahamessil raha diileritele laiali jaotada, on võimalik internetikeskkondades müüki panna," ütles Tohv.

Väärtuslikumad rahatähed tunneb ära erilise seerianumbri järgi. Need on asendusrahad, mida trükiti selleks, kui nö tavalise raha trükkimisel midagi nässu läks.

Aastatel 1991-2007 trükiti 406 erinevat Eesti krooni rahatähte, ERM-il on seni puudu seitse, kuid Tohvi sõnul on ta ühe puuduolevatest rahatähtedest ERM-i jaoks juba leidnud.

"Kõik need rahad on olemas, kannavad seeriatähti ZZ. Kuna asendusraha on oluliselt harvemini esinev, siis nende järelturu hind on hästi kõrge," märkis Tohv.