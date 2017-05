IRL-i uue eestseisuse esimese koosoleku aeg selgub lähipäevil

Laupäeval IRL-i juhiks valitud Helir-Valdor Seeder ütles esmaspäeval BNS-ile, et ta otsustab eestseisuse kokkukutsumise teisipäeval või kolmapäeval, samuti selle, kas kohe esimesel koosolekul tuleb jutuks IRL-i ministrite vahetamine.

Seeder on öelnud, et tal on IRL-i ministrite osas otsused teinud, kuid avalikustab need pärast parteikaaslastega rääkimist.

IRL-i suurkogu valis laupäeval esimeheks Seederi ning aseesimeesteks Viktoria Ladõnskaja, Andres Metsoja ja Siim Kiisleri.

Eestseisusesse valis suurkogu Tunne Kelami, Tarmo Kruusimäe, Urmas Reinsalu, Riina Solmani, Raivo Aegi, Kati Kuuse, Sven Sesteri, Harri Juhani Aaltoneni, Priit Sibula, Andres Luusi, Marko Pomerantsi, Madis Kübara, Olle Koopi, Erik Sandla, Aivar Koka, Aivar Riisalu, Ann Räämeti, Sirle Rosenfeldti, Pipi-Liis Siemanni ja Kaspar Koka.