Euroopa riigid ei allkirjasta Siiditee ühiste kavatsuste protokolli

Anonüümseks jääda soovinud diplomaat ütles uudisteagentuurile AFP, et dokumenti salgavate riikide seas on Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Portugal ja Ühendkuningriik.

Siiditee kohtumisest võtab osa 30 riiki üle maailma ning arutatakse Hiina Siiditee plaani, mille raames loodab Peking taastada iidsed kaubateed Aasia, Euroopa ja Aafrika vahel.

Diplomaadi sõnul leppisid Euroopa riigid kokku, et ei toeta teksti praegusel kujul, sest nende hinnangul pole piisavat läbipaistvust hanke ja keskkonnanõuete osas.

Hiina avalikustas dokumendi osalistele alles möödunud nädalal, sõnades, et seda ei saa muuta.

Saksa majandusminister Brigitte Zypries sõnul on Saksamaale tähtis, et Hiina uue siiditee majandusvöö (OBOR) initsiatiivi alla käivad projektid oleksid läbipaistvad ja vastaksid rahvusvahelistele standarditele. "Ma arvan, et selles vallas on palju arenguruumi," märkis Zypries.