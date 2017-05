Yana Toom peab Aasa nimetamist üllatuseks

"Üllatuskandidaat kindlasti," ütles Tooma esmaspäeval BNS-ile Aasa nimetamist kommenteerides.

"Eks linnapeakandidaat võib olla ka tehniline - keegi ei eeldagi, et Taavi Aas hakkab hääli püüdma, et ta saab järsku häältemagnetiks," rääkis Toom Aasa šansse valimistel kommenteerides.

"Ma loodan, et ta saab korraliku häältesaagi, aga muidugi see ei ole nagu Edgar Savisaar - et me arvame, et meil tekib nüüd häältemagnet juurde. Muidugi mitte!" lisas Keskerakonna juhatuse liige Toom.

"Aga mis linna asju puudutab, siis hakkama ta saab," tunnistas Toom. "Igatahes on Taavi intelligentne inimene, kes ei luba endale igasuguseid kohatuid asju nagu mõni teine - ma ei räägi praegu Jüri Ratasest. Ta räägib vene keelt, ta on väga sõbralik inimene - ma usun, et saab hakkama küll."

Kommenteerides venekeelsete valijate võimalikku käitumist, viitas Toom, et nad toetavad kindlaid inimesi Keskerakonnas, kuid viimase aja tülid erakonnas on vene valijates küsimusi tekitanud.

"Venekeelsed valijad, ma usun, et toetavad mingi listi poliitikuid - kas sinna kuulub Taavi või ei kuulu, mul on raske öelda. Nad ilmselt toetavad ka Keskerakonda, aga minu e-postkast näitab, et vene valija on ka kerges segaduses. Aga eks me saame sellega hakkama," rääkis Toom.

Peaminister Jüri Ratas avalikustas esmaspäeva hommikul Keskerakonna Tallinna nõukogu otsuse esitada linnapeakandidaadiks abilinnapea Taavi Aas, kes on pärast Edgar Savisaare lahkumist linnapea kohalt töötanud viimased ligi kaks aastat linnapea kohusetäitjana. Aas läheb sügisel kohalikele valimistele Keskerakonna Mustamäe esinumbrina. Toom Tallinna nõukogusse ei kuulu.

"Suur osa minu töömehe põlvest on olnud pigem mänedžeri, mitte rahvamehe ametis. Olen teeninud kaadri taga, mitte niivõrd kaamerate ees. Kuid nüüd olen ma otsustanud varjust välja tulla ja kandideerida Tallinna linnapeaks," ütles Aas esmaspäeval.

Aas on töötanud Tallinna abilinnapeana aastast 2005 ja Tallinna linnapea kohusetäitjana alates 2015. aasta septembrist, kui kohtu otsusega tagandati ametist kriminaaluurimise alla sattunud Edgar Savisaar.