Ekspertiis: GAGi õppehoone laiendus on ohutu ja eesmärgipärane

Ekspertiis kinnitas, et Tallinnas Vana-Kalamaja 9 asuva Gustav Adolfi Gümnaasiumi (GAG) laiendusprojekti järgi püstitatav hoone on ohutu ja vastab kasutuseesmärgile.

Ekspertiisi teinud inseneribüroo OÜ Estkonsult andis Tallinna haridusametile üle ekspertiisidokumendi, kus on kinnitatud, et ehitusprojekt vastab nõuetele ja Eesti Vabariigi standardile.

"Hoone ehitusprojekt ning ehitusprojekti kohaselt püstitatav hoone on ekspluatatsioonis ohutu ja vastab kasutuseesmärgile. Tööjooniste järgi ehitatav hoone saab olema kasutamisel ohutu," seisab dokumendis.

Haridusameti juhataja Andres Pajula märkis, et üheski Tallinnas renoveeritud koolis ei ole ehituse tõttu õnnetusi juhtunud.

„On arusaamatu, miks püüab teatud grupp inimesi GAGi arengut pidurdada ja kooli tegutsemisele vastu töötada, levitades valeinformatsiooni. Kahel korral on GAGi laienemise vastaste huvigrupp pöördunud kohtusse, kuid mõlemal juhul lükkas Tallinna halduskohus kaebused tagasi," sõnas ta.

GAGi Kalamajja laienemise vastased on öelnud, et Vana-Kalamaja 9 õppehoonele juurde ehitatav osa on rohkem kui 33 protsenti, kuid abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul ei vasta see tõele.

"Vastavalt ehitusseadusele ei ole eraldi detailplaneeringu koostamine selle hoone laiendamiseks kohustuslik,“ kinnitas Kõlvart, kelle sõnul on linn vajadusel valmis tellima lisaekspertiise, mis kinnitavad hoone konstruktsioonide vastupidavust.

Vana-Kalamaja 9 õppehoones on varasemalt eri aegadel õppinud 600-1000 last. Tänavu sügisel avatakse GAGis kuus esimest klassi, neist viis piirkonna lastele ette nähtud klassi ning üks ülelinnalise vastuvõtuga klass.

Praegu õpib GAGis 1188 õpilast, sügisel saab õpilaste arv olema 1265, neist 565 hakkavad õppima renoveeritavas Vana-Kalamaja 9 õppehoones. GAGi vanemate klasside koosseisud seoses kooli laienemisega ei muutu.

GAGi vilistlaskogu ja osa lapsevanemaid on kooli laienemisplaanidele vastu, sest nende hinnangul muutub GAG muudatuste tagajärjel monstrumkooliks. Vilistlaskogu avaldas veebruaris seetõttu umbusaldust ka kooli direktor Hendrik Agurile.