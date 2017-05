Porošenko: Donbassist ei loobuta

"On ettepanekuid nagu "lõikame selle maa enda küljest ära", "kingime selle Putinile", "ehitame seina", "unustagem Donbass, sest me ei saa seda iialgi tagasi," ütles Porošenko pühapäeval pressikonverentsil. "See ei ole minu tee. Ongi kõik."

Porošenko loodab ta ka toetust oma ettepanekule saata Donbassi ÜRO rahuvalvajad.

"Tahaksin väga, et mu rahuvalvajate-mõte saaks rahvusvahelise toetuse."

Ukraina president märkis, et USA on juba kaasatud Normandia formaati (Venemaa, Saksamaa, Prantsusmaa ja Ukraina) ja jätkab tööd selles. Ta avaldas lootust, et Prantsuse uue presidendi Emmanuel Macroni esimesel välisvisiidil Saksamaale tuleb kõneks ka Normandia formaat ja Ukraina küsimus.

Porošenko rääkis pressikonverentsil ka sellest, et kõik kinnipidamisasutustes viibivad isikud, keda kavatseti vahetada Donbassis Ukraina sõjavangide vastu, keeldusid naasmast nn separatistide aladele.

"Arvan, et see on tähtis teave. 100 protsenti neist, kellele Ukraina pakkus võimalust naasta okupeeritud Donetskisse ja Luganskisse, kinnitasid oma soovimatust seda teha."

Need inimesed eelistasid jääda kinnipidamisasutustesse Ukraina valitsusele alluval alal, "mitte sõita okupeeritud alale". "Nemad (sissid) on segaduses, omadega läbi. Ja me ootame praegu kolmepoolse kontaktrühma istungit 15. mail," ütles Porošenko.

Porošenko märkis, et Vene poole seisukohtade "pidev muutumine" osutab soovimatusele vabastada Ukraina pantvange.

Ta tõdes ka edenemise puudumist Donbassis pantvangis olevate ukrainlaste vabastamisel, mis on tema arvates lisaargument Vene-vastaste sanktsioonide jätkamiseks.

Kiiev: Donbassis sai ööpäevaga haavata kuus valitsusväelast

Donbassis sai pühapäeval vaenutegevuses haavata kuus Ukraina sõjaväelast, teatas erioperatsioonide staap esmaspäeval.

Alates keskööst on Ukraina vägede positsioonide pihta tulistatud 49 korda, märgiti staabi Facebooki kontol.

Ukraina julgeolekuteenistus hoidis ära katse häbistada presidenti

Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) suutis ära hoida katse häbistada president Petro Porošenkot pikettidega tema kommipoeketi Roshen juures.

Ürituse tellisid presidendiadministratsiooni endine ülem Andri Kjujev ja endine raadasaadik Volodõmõr Oliinõk, ütles SBU juht Vassõl Grõtsak.

"Andri Kjujev, Volodõmõr Oliinõk... kavandasid üritust Porošenko häbistamiseks," ütles Gritsak, täpsustades, et häbistamine pidi toimuma meeleavaldusega Rosheni objektide juures.

Tema sõnutsi osalesid pikettide korraldamises ka "nn Antimaidani juhid Zintšenko ja Kot".

Gritsak täpsustas, et mainitud isikud kaasasid mitu Ukraina kodanikku "ürituste korraldamisse Ukraina presidendi Petro Porošenko häbistamiseks".

Ürituse nimi oli "kommimässud Rosheni poodides". Grõtsaki sõnul kavandati mässu ka vabrikus.

SBU kõrge ametnik Viktor Kononenko lisas omalt poolt, et kavatseti kaasata Donbassis sõdinute välimusega inimesi, Rosheni vabrikusse sisenemise ajendiks pidi olema dekommuniseerimise teema.

"Kavandati meeleavaldusi Rosheni poodide juures. Nõuti, et tuldaks terroritõrjeoperatsiooni vormirõivastuses. Me hoiatasime... Seda nimetati Rosheni dekommuniseerimiseks, 400 inimest pidi tungima tehasesse ja lükkama ümber väidetavalt seal asuva Karl Marxi rinnakuju. Me hoidsime selle ürituse ära," ütles ametnik.