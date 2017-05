"Reformierakonna viimaste nädalate häbelik flirt EKRE-ga ei ole ilmselt jäänud märkamata ühelgi Eesti sisepoliitikat terasemalt vaatleval inimesel. Ei saa salata, et moment selleks on hästi valitud: IRL, mõlema opositsioonipartei varasem konkurent paremtiival heitleb iseenda ja valimiskünnisega ning koalitsiooni juhtpartei Keskerakonna prominentsed liikmed kuulutavad pronkssõduri taustal Sputniku kaamerate ees alternatiivset ajalugu, punased nelgid käes," kirjutas Mikser sotsiaalmeedias.

See kõik ei muuda Mikseri sõnul olematuks tõsiasja, et veel loetud kuud tagasi haigutas Reformierakonna ja EKRE tõekspidamiste ja poliitiliste seisukohtade vahel ületamatu kuristik.

Mikser meenutab, et reformierakondlasest välisministri Urmas Paeda poolt allkirjastatud Eesti-Venemaa piirilepet on EKRE võrrelnud riigireetmisega. "Alles eelmisel aastal postitas Jaak Madisson sotsiaalmeediasse pildi, millel ta poseerib koos plakatiga, kus kujutatakse Taavi Rõivast ja Marina Kaljuranda Vladimir Putini embuses."

Mikser märkis, et EKRE esimees Mart Helme nimetas presidendikampaania ajal kooseluseadust värdseaduseks, Marin Helme nõudis riigikogu kõnepuldist nende kohtunike päid, kes otsustasid, et Rootsis sõlmitud samasoolise paari abielu tuleb Eestis rahvastikuregistrisse kanda. Mikser tõi esile, et kooseluseaduse üks eestkõneleja oli Reformierakonnana Reformierakonna endine esimees Taavi Rõivas.

"Raevukad rünnakud pagulasteemal, millega EKRE parlamendisaadikud on reformierakondlastest ministreid riigikogu infotundides ja arupärimistes kostitanud, võiks vormida lausa raamatuks. Taavi Rõivase valitsust süüdistati vassimises, euroliidu ees lömitamises ja "massiimmigratsiooni" mahitamises. Reformierakondlased omakorda heitsid EKRE-le ette Eesti inimeste hirmutamist ja eksitamist ning "kaikameeste" mahitamist," kirjutas Mikser oma postituses.

Lisaks märkis Mikser, et ka Eesti Euroopa Liitu kuulumise suhtes on EKRE olnud varjamatult vaenulik. "Selle selgeks väljenduseks oli hiljutisel parteikongressil kõlanud üleskutse korraldada Liitu kuulumise üle uus rahvahääletus," kirjutas Mikser, märkises, et kahe erakonna arusaamad Eesti kohast maailmas ja Eesti ühiskonna alusväärtustest on tundunud ühildamatud.

Mikser: Reformierakonna soov ekrelasi koalitsioonikõlbulikuks mõelda on ohtlik

"Muidugi ei ole katses üle kuristiku silda ehitada iseenesest midagi laiduväärset. Küsimus on aga selles, kummal pool silda lõpuks kokku saadakse. Praegu näib, et Hanno Pevkur turnib Kristen Michali toel tollel hapral purdel liberaalsest kaldast üha kaugemale, samas kui Mart Helme teda rahulikult oma kaldal ootab, võidukas naeratus näol," ütles Mikser. "Mina ei arva, et Eesti poliitika ees peaks täna seisma binaarne valik, kas haarata kätte tõrvik või punased nelgid. Kui see aga nii läheks, oleks selle tagajärjed meile kõigile õige kurvad."

EKRE Keskerakonna moel Mikseri sõnul oma probleeme ei tunnista ega püüa neid ka lahendada. Ta lisas, et seetõttu on Reformierakonna soov ekrelasi koalitsioonikõlbulikuks koostööpartneriks mõelda problemaatiline, isegi ohtlik.

"See, mida me "võidupühal" pronkssõduri juures nägime ja kuulsime, oli vastavalt igaühe taluvuspiiridele kas naeruväärne või tülgastav ning tuletab meile hoiatavalt meelde, kui habras on kõik see, mille me alates iseseisvuse taastamisest oleme ehitanud. Aga pildid leegitsevate tõrvikutega valitsuspartei liikmetest, kes Tallinna iidse vanalinna pimedail tänavail Euroopa, immigrantide või homode vastu marsivad, oleks hullem kui pelgalt hoiatav meeldetuletus," kirjutas Mikser.