Putin: praegu on veel vara presidendiks kandideerimisest rääkida

Venemaa president Vladimir Putin ütles esmaspäeval, et praegu on veel liiga vara öelda, kas ta kavatseb 2018. aasta presidendivalimistel uuesti riigipeaks kandideerida.

Putini avaldus tulenes sellest, et ajakirjanikud küsisid temalt Pekingis, kas kätte on jõudnud aeg teatada valimistel kandideerimisest. Venemaa president vastas sellele eitavalt, vahendas Reuters.

Presidendivalimised toimuvad Venemaal 2018. aastal ning suurem osa analüütikuid on veendunud, et Putin siiski kandideerib.

Mai alguses selgus Levada keskuse uuringust, et president Putini poolt hääletaks 48 protsenti Venemaa valijatest, kui presidendivalimised toimuksid praegu. Samuti selgub arvamusküsitlusest, et valimisaktiivsus oleks kõrge.

Kommunistide juht Gennadi Zjuganov ja Liberaaldemokraatliku Partei liider Vladimir Žirinovski saaksid kumbki kolm protsenti häältest - uuringu statistiline viga on samas 3,4 protsenti. Kaitseminister Sergei Šoigu ning opositsioonijuht Aleksei Navalnõi saaksid valimistel kumbki ühe protsendi häältest

19 protsenti uuringus osalenutest tunnistas, et nemad ei ole veel otsustanud, kelle poolt nad presidendivalimistel hääletaksid. 10 protsenti aga märkis, et nad pole isegi hääletama minekut veel otsustanud. 13 protsenti küsitletutest omakorda arvas, et neil pole plaanis presidendivalimistel oma häält anda.

Sisuliselt tähendab see seda, et kokku 42 protsenti Venemaa valijatest pole kindlad, kelle poolt nad hääletavad ja kas nad üleüldse valima lähevad. Näiteks 2015. aasta aprillis avaldatud Levada uuringus oli selliseid inimesi vaid 25 protsenti ning Putini toetajaid omakorda 62 protsenti.