Politsei lubab dokumendivahetuse tulvaga tähtaegselt toime tulla

Kui varasemalt kehtis ID-kaart kümme aastat, siis alates 2012. aastast hakati välja andma viieaastse kehtivusega isikuttõendavat dokumenti. Nende kehtivusaeg tänavu lõppema hakkabki, mistõttu on iseäranis suvekuudel oodata politsei- ja piirivalveameti (PPA) teenindusbüroodesse suurt dokumendivahetajate lainet.

Seaduse järgi võib uue dokumendi väljastamine võtta aega 30 päeva, kiirpass kaks päeva ja kiirkorras väljastastud ID-kaart viis päeva. PPA lubab, et need tähtajad pädevad ka kõige kiiremal dokumendivahetuse ajal.

"PPA tööprotsessid on korraldatud selliselt, et seaduses ette nähtud isikuttõendava dokumendi väljaandmise tähtaeg on 30 päeva. See on piisav ka olukorras, kui dokumentide taotluste arv suureneb. 30-päevane tähtaeg algab taotluse menetlusse võtmisest," kinnitas PPA pressiesindaja Olja Kivistik ERR.ee-le. "Taotledes kiirkorras ID-kaarti, väljastatakse see viie tööpäeva jooksul. Kiirpassi saab inimene kätte kahe tööpäeva jooksul."

Samas manitseb politsei mitte jätma dokumendivahetust viimasele hetkele.

"Kõige olulisem on siiski mitte jätta dokumendi vahetamist viimasele minutile. Enne teenindusse tulekut on mõistlik broneerida endale interneti teel külastuse aeg ja sellega järjekordi vältida. Eesti kodanikud, kel on juba pass või ID-kaart olemas, saavad uued dokumendid endale taotleda ka posti või e-posti teel. Siis peab teeninduses tulema vaid dokumendi kättesaamiseks," ütles Kivistik.

Mitmetes riikides peab reisidokument kehtima veel vähemalt kuus kuud pärast reisi lõppu, seega tuleks EL-ist väljapoole reisides oma passi kehtivusaeg üle kontrollida. EL-i ja Euroopa majanduspiirkonna liikmesriikides peab ID kaart või pass olema kehtiv terve reisi aja, ent ei ole nõuet, et see peaks kehtima veel kuus kuud pärast reisi.