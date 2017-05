Vabaerakond osaleb kohalikel valimistel Tartus nimekirjas "Tartu heaks"

Vabaerakonna Tartu piirkonna juhi Vahur Kollomi sõnul kandideerivad nemad valimisliidu „Tartu heaks” koosseisus, kuhu hakkab kuuluma ka liikmeid Vabakunnast, Isamaalisest Tartu Kodanikust, rohelistest ja Keskerakonnast.

Nende seast on valimisliit välja pannud ka enda Tartu juhi kandidaadi, kelleks on Jüri-Ott Salm.

Vabaerakonna liikmetest kuuluvad valimisliitu Margus-Tarmo Pihlakas, Märt Läänemets, Laili Jõgiaas, Kalle Pilt, Piret Tarto, Heino Ritsman, Heiki Lill, Arvo Lehemets ja Vahur Kollom.

Vabaerakond tahab muuta linnapea ametikoha vähem poliitiliseks.

„Valimisliit on seisukohal, et Tartus võiks olla pigem tegevjuht,” ütles Vahur Kollom ERR-ile. „Tegevjuht peaks olema haldusjuht. Poliitiliste otsuste tegemine peakski minema volikogu suunas. Ta oleks sisuliselt tegevjuht, kes viib neid otsuseid täide, mitte ei käi ja lõika linti läbi.”

Kollomi sõnul on valimisliit eesootavatel valmistel keskendunud kahele suuremale probleemile. Esimene on valmisringkondade teema, kus valimisliidu eesmärgiks on taastada Andrus Ansipi eelne valimisringkondade arv, mis tugevdaks kogukondade sidet linnavalitsusega. Teine on Rail Balticu teema ja selle mõju Tartu piirkonnas.

"Kui see trass peaks ikkagi tulema, siis Tallinn-Tapa-Tartu-Valga suunas. Siin oli ka meie kriitika linnavõimu suhtes, et selles osas linnavõim vaikis, et ei olnud näha sellist surveavaldust või sõnavõttu, et ootasime rohkemat selles osas," ütles Kollom.

Siit ka põhjus, miks Kollomi arvates peaks ära kaduma erakondlik käsuliin. „See on ehe näide, kus jooksevad need niidid kohalikku omavalitsusse ja kus linnapea jätab marioneti mulje. Linnapeana oleks võinud ikkagi sõna võtta ja öelda, et meie jaoks on siitkaudu see trass oluline. Seda enam, et kõikides arengukavades on ära märgitud väga tähtsana ja olulisena rahvusvahelised ühendused.”

Vabaerakonna tegevjuht: Keskerakonna valitsus on täis korruptsiooni

Vabaerakonna tegevjuhi Märt Meesaki sõnul Vabaerakonna juht Artur Talvik kohalikel valimistel ei kandideeri.

Vabaerakonna jaoks on üheks tähtsaks teemaks alati olnud aus ja korruptsioonivaba valitsemine, ütles Meesak. „Meie soov ja nägemus on see, et Tallinn oleks normaalne, euroopalik pealinn, kus korruptsioon ei lokka ametnikust ametnikuni.”

Meesaki sõnul võivad nende erakonna liikmed Tallinnas osaleda nendes valimisliitudes, kus nad soovivad. „Meie inimestele on antud vabad käed. Nad kandideerivad nendes valimisliitudes, kus nad soovivad kandideerida. Igaüks otsustab, millises valimisliidus ta leiab endale sümpaatsed kaaslased, kellega koos kandideerida.”

Hetkel pole teada, kes Vabaerakonna liikmetest Tallinnas kandideerivad. Esimesed nimekirjad peaksid selguma jaanipäeva kandis.

Üks võimalikest valmisliitudest, kus Vabaerakonna liikmed kandideerivad, on ka Vaba Tallinna Kodanik, kellega vahepeal tekkisid arusaamatused poliitiliste vaadete osas.

Meesaki sõnul tüli kui sellist ei olnud. „Vabaerakond on demokraatlik erakond ja kõigil on õigus arvata nii nagu nad arvavad. Ma ei nimetaks seda tüliks, vaid pigem möödarääkimiseks."