Saksamaa ähvardab sõdurid Türgi õhuväebaasist ära viia

Saksa parlamendi liikmed tahtsid esmaspäeval külastada Incirliki õhuväebaasis teenivaid sõdureid, kuid neil ei lastud seda teha. Türgi välisministeeriumi allikad rääkisid Reutersile, et Türgi ei pidanud ajahetke külaskäiguks sobivaks.

Merkel ütles esmaspäevasel pressikonverentsil, et seadusandjad peavad saama võimaluse külastada rohkem kui 250 sõdurit, kes Türgis Incirliki õhuväebaasis seoses NATO ISISe-vastase missiooniga Süürias teenivad.

"Jätkame kõnelusi Türgiga, kuid paralleelselt peame otsima teisi võimalusi oma mandaadi täitmiseks," nentis Merkel. "See tähendab, et otsime alternatiive Incirlikile ja üks alternatiivide seas on Jordaania".

Saksa välisministeeriumi pressiesindaja Martin Schaefer nimetas seda täiesti mitteaktsepteeritavaks, et Türgi ei lase sakslastel oma enda riigi sõduritega kohtuda.

"Seadusandjate külaskäiguks tuleb võimalus anda," sõnas Schaefer ja lisas, et välisminister Sigmar Gabriel tõstatab teema teiste NATO riikide kolleegidega teisipäeval Washingtonis.

Saksamaa valitsuse pressiesindaja Stefan Seibert kinnitas samuti, et Berliin kaalub alternatiive sõdurite paigutamiseks.

Suhted riikide vahel pingestusid Türgis 16. aprillil toimunud referendumi eel, kui sakslased keelasid Türgi poliitikutel Saksamaal türklastele valimisüritusi korraldada, põhjendades seda murega avaliku korra pärast.