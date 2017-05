Macron nimetas Prantsusmaa peaministriks Edouard Philippe'i

46-aastane Le Havre'i linnapea Phillippe kuulub peamisesse paremtsentristlikusse erakonda Les Républicains ehk tegemist on ekspeaminister François Filloni ja ekspresident Nicolas Sarkozy parteikaaslasega.

Philippe'i lähedaseks liitlaseks on eelkõige Bordeaux' linnapea ja ekspeaminister Alain Juppé, kes vabariiklaste eelvalimistel Fillonile alla jäi. Juppé on vabariiklaste seas tuntud oma tsentristlike vaadete poolest. Philippe ise ei kuulu vabariiklaste juhtpoliitikute hulka - parlamendis on ta alles esimest ametiaega - kuid paljud on pidanud teda nö tõusvaks täheks.

Peaministri valikut peeti Macroni puhul eriti oluliseks sammuks seetõttu, et tõenäoliselt ei õnnestu tema - vaid natuke rohkem kui aasta vanusel - erakonnal La République en marche! saavutada juunis toimuvatel valimistel parlamendi alamkojas vajalikku enamust. See omakorda tähendab, et riigipeal tuleb oma eesmärkide saavutamiseks hakata tegelema Prantsusmaa puhul üsnagi ebatavalise koalitsioonipoliitikaga.

Eelduste kohaselt peaks tugeva parteiaparaadiga vabariiklastel juunikuistel valimistel hästi minema ning vähemalt osa vabariiklaste toetus kulub uuele presidendile igal juhul ära.

Macron on samas ise rõhutanud, et tahab luua võimalikult laiapõhjalise valitsuse, mis esindaks erinevaid poliitilisi jõudusid. Ministrite ja ka parlamendi alamkotta (Assemblée nationale) kandideerijate seas on ta pidanud oluliseks seda, et nende inimeste seas oleks palju neid, kes on nö uued näod ja saavutanud midagi ka väljaspool parteipoliitikat.

Näiteks eelmisel nädalal avalikustas Macroni partei 428 kandidaati 577-st ja pooled neist ei ole kunagi valitud ametis olnud.