Narva kavandatakse Eesti 100. aastapäeva puhul uhket parki

Narva linna on kavas Eesti vabariigi 100. aastapäeva puhul rajada avalik park, mille pindalaks oleks ligi viis hektarit ja kus kasvaksid eksootilised puud-põõsad.

Narva linnavalitsuse linnamajandusamet on asunud otsima pargi projekteerijat. Pargi kontseptsioon tuleneb kolme erineva initsiatiivi - "100 tammi", "Eestimaa rahvuste salu" ja „GLORIA rahvapark“ - kombineerimisest ühte tõsise pargi rajamisse Narva linnas.

Esimese idee taga on riigikantselei, teise MTÜ Ida-Virumaa Integratsioonikeskus ja kolmanda MTÜ Uus Sild.

Projekteeria leidmiseks välja kuulutatud hanke kirjelduses seisab, et kolme initsiatiivi vahel sünergia tekkimise huvides on Narva linn otsustanud projektid ühendada ja rajada avaliku pargi Vabaduse, Rakvere ja Puškini tänavate vahelisel alale.

Tööd peaks algama tänavu sügisel ja jätkuma tuleva aasta kevadel ja suvel.

"Tühermaa territooriumi keskel, künka kõrgemal osal, väljakukesel, mis on kaetud erinevat kuju kividega, asub ümmarguse kujuga betoonist purskkaev. Väljakuke võib ka olla ringikululine. Väljakule peavad olema paigutatud pingid puhkamiseks, see väljak piiratakse põõsaste istikutega ja mittekõrgete puudega – kurtiinidega. Purskkaevust suunduvad erinevatesse pargi osadesse teerajad. Park peab olema jagatud mitmeks tsooniks, millised me planeerime eraldada põõsaste ja okaspuudega ääristatud alleedega," seisab Narva linnavalitsuse koostatud kirjelduses.

Parki istutataks palju erinevaid puid. Soovituslikus loetelus seisavad harilik robiinia, Amuuri korgipuu, kolmeastlaline glediitsia, punane tamm, harilik trompetipuu, kollane rabepuu, harilik tulbipuu jne.

Samuti on kavas parki vahtraid, pihlakaid, erinevaid okaspuid, pähklipuid ja mitmeid eksootilisi puuviljapuid- ja põõsaid.

Pargi aktiivne tsoon asub praeguste kavade kohaselt Vabaduse tänav 20 kõrval, sinna tuleks "Vabaloomingu maja”, kus oleks kattega väljak aktiivseteks mängudeks, kuhu mahuks umbes 50 inimest ja kõrval peab olema laste mänguväljak.

Parki tulevad veel teed, valgustus, trepid, aiamööbel. Samuti soovib linnavalitsus, et tühermaal asuv on nõlvak, kus paljastub klindi kiht, võiks saada rohkem paljastatud ja dekoratiivse välimuse.