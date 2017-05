ERM-i on külastanud üle 200 000 inimese

Eesti Rahva Muuseumi (ERM) on alates selle avamisest septembri lõpus külastanud üle 200 000 inimese, kes on toonud piletitulu üle miljoni euro. ERM-i direktor Tõnis Lukas soovib oma tööd jätkata ka pärast ametiaja lõppu järgmise aasta alguses.

ERM-i külastatavus ületas 200 000 piiri, neist 125 000 olid üksikkülastajad ja 75 000 grupiga külastajad. Lisaks on ERM-i ruumides käinud ka 22 000 inimest, kes külastasid majas toimunud kontserte-etendusi või konverentse, ent ei soetanud muuseumipiletit. Samas on muuseumikülajastajate statika seas ka konverentsikülalised, kellele soetati muuseumipilet.

ERM-i direktor Tõnis Lukas kommenteeris, et iseäranis muuseumi esimestel kuudel osteti konverentsi korraldades selle külastalistele ka muuseumipilet, kuivõrd muuseum oli uus ja inimesed polnud seal veel käinud.

Mai keskpaigaks on ERM müünud pileteid 1,06 miljoni euro ulatuses, sellest üle poole on müüdud täispiletitena (576 440 euro väärtuses), veerand sooduspiletitena (320 365 euro ulatuses) ning pisut üle kümnendiku (166 301 euro väärtuses) perepiletitena.

Sooduspileteid saavad nii näiteks nii grupid, ürituste väisajad kui õpilased-pensionärid. Lisaks on muuseumi külastanud ka nullpileti õigusega inimesed.

15 protsenti ERM-i külastajatest on olnud välisturistid, ent see proportsioon on Lukase sõnul kasvamas. Näiteks maikuus on kasvanud soome ja läti gruppide hulk.

Detailplaneering teeb muret

Lukasele teeb muret Tartu valla plaan muuta detailplaneeringut, mis tooks ERM-i ümbrusesse üksnes korterelamud. Varasemalt oli lisaks eluruumidele ette nähtud ka sotsiaalne ja äriline fuktsioon.

"ERM on ehitatud aastasadadeks, see oleks väga kahetsusväärne, kui siia ümber kujundataks üksnes magala," tõdes Lukas.

Siiani lootis ERM, et piirkonda ehitataks näiteks mõni hotell, mis toetaks ka nende välisturistide teenindamise suunda.

Lukase sõnul tähendaks elurajooni rajamine ERM-i plaanidele sajaprotsendilist kannapööret, sest nad ei saaks enam välialasid plaanitud kujul ja mahus kasutusele võtta. Kui seni kavandati edaspidi välialade kasutuselevõttu, korraldades seal valju heliga kontserte, siis elurajoon seaks neile selged piirangud.

Soovib ametis jätkata

Lukase ametiaeg ERM-i direktorina hakkab 2018. aasta alguses ümber saama. Lukas tunnistab, et tööd on olnud nii palju, et tal pole mahti olnud mingitele tähtaegadele mõeldagi. Kui konkurss välja kuulutatakse, tahaks ta uueks ametiajaks kandideerida.

"Olen mõelnud sellele kui katekmatule tööle. Ükski etapp pole praegu lõppemas ega käivitumas, see on katkematu protsess. Ennast tundes - kui see konkurss ühel päeval välja kuulutatakse, siis tõenäoliselt kandideeriksin," kommenteeris Lukas ERR-ile.