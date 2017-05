LTV: Riia pagulaskeskuses ei oska ükski töötaja piisavalt inglise keelt

Praeguseks aasta aega tegutsenud Riia linnavalitsuse pagulasabikeskuses ei oska ükski töötaja piisavalt inglise keelt ega muid keeli, et suuta oma kliente elamispinna, töö ja õppevõimaluste leidmisel aidata, räägiti Läti rahvusringhäälingu LTV saates "De facto".

Paljud pagulased pole isegi kursis, et Riia varjupaigataotlejate koordineerimiskeskus üldse olemas on, vahendas Läti rahvusringhääling.

Keskust juhib erakonna Kooskõla tuntud liige Sandris Bergmanis, kes asus seal tööle pärast lahkumist skandaalide keskmesse sattunud munitsipaalmajutusettevõtte Rigas Namu Parvaldnieks juhatusest. Varem on kirjutatud, et Bergmanise kuupalk pagulaskeskuses on 2200 eurot.

Samas ei suutnud Bergmanis selgitada, millised on olnud tema töökohustused ja saavutused selle aasta jooksul, mil keskus on tegutsenud.

Bergmanis palus saatemeeskonnal saata oma küsimused Riia linnavalitsuse pressiosakonda, lisades, et tema töökohustuste kirjeldus oleks kolm lehekülge pikk.

Ka Bergmanise erakonnakaaslane, pagulaskeskuses projektijuhina töötav Imants Burvis ei suutnud täpselt selgitada, mis tööd ta teeb. Ta märkis, et koordineerib infovahetust riigi- ja linnastruktuuride vahel, et linna raha kokku hoida.

"De facto" korraldas eksperimendi Lätisse Euroopa Liidu ümberasustamisprogrammiga saabunud pagulasega, kes helistas Bergmansile ja palus abi. Paraku ei osanud ükski pagulaskeskuse ekspert korralikult inglise keelt rääkida ning pagulasel õnnestus keskuse esindajaga kohtumine kokku leppida ainult tänu oma mentori abile.

Riia linnavolikogu lõi pagulaskeskuse aasta tagasi, et pakkuda saabujatele sotsiaalset tuge, aidata neil leida elukoht ning õppimis- või töövõimalus.