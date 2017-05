Narkovedaja Pavel Korsunov mõisteti kuueks aastaks vangi

Korsunovi juhitud sõiduautosse spetsiaalselt ehitatud peidikust leiti kokku ligi 72 kilo hašisit, millest piisaks narkojoobe tekitamiseks pea 800 000 inimesele ja mille väärtus oli ligi 1,2 miljonit eurot. Narkootikum oli pärit Tšehhist ja pidi läbi Eesti liikuma ilmselt Venemaale. Korsunoviga koos kinni peetud ja temaga Tšehhis kaasas käinud Natalja Vassiljeva mõisteti kohtus õigeks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pavel Korsunov sai juhiseid Vene föderatsiooni abonentnumbrilt ning see hašis oli suure tõenäosusega mõeldud siiski Vene föderatsiooni. ma olen rahul maakohtuga selles osas, et Pavel Korsunov süüdi mõisteti. Maakohus nõustus ka prokuröri käsitlusega, et miks siis süü on tema osas tõestatud. Samuti mõistis Pavel Korsunovile karistuse, mis jäi siis prokuröri taotletava karistuse määra juurde. Mis puudutab Natalja Vassiljevat, siis tema osas ma pean tutvuma pika kohtuotsusega ning siis seejärel saab juba võtta seisukoha, mis tema osas edasi teha," kommenteeris riigiprokuratuuri abiprokurör Raigo Aas.