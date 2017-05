TÜ Kliinikumis avati vähihaigetele lastele mõeldud mängutuba

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu (EVLVL) korraldatud heategevuskampaania korras kogutud raha eest plaanitakse sarnane tuba peagi avada ka Tallinna Lastehaiglas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lisaks mänguasjadele ja lauamängudele on haiglas viibivatele lastele mängutoas loodud ka füsioteraapia võimalused, mis on keemiaravi ajal väga olulised.

"Paraku need vaesed lapsed peavad väga palju oma raviperioodist veetma haiglas. Eemal oma tavapärasest keskkonnast, oma mänguasjadest, oma kodust ja see võib-olla natukene leevendab nende seda koduigatsust, võib-olla natukene teeb nende meeleolu paremaks. Ja loomulikult rõõmsat last on alati parem ravida kui nutvat last," selgitas hematoloog Ain Kaare.

EVLVL ja Kalevi kommivabriku heategevuskampaania “Ole kah käpp!” käigus koguti heade inimeste abiga vähihaigete laste heaks 25 511 eurot. Annetussummat otsustas EVLVL kasutada lastele mängu- ja füsioteraapiatoa rajamiseks Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Tallinna Lastehaigla hematoloogia-onkoloogiaosakonda, et toetada vähihaigete laste ravi ja muuta nende elu haiglas viibides veidi rõõmsamaks.