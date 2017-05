Pärnu maanteele tulevad elektroonilised liiklusmärgid.

Paigaldatakse 38 elektroonilist kiirusepiirangumärki. Tööd algavad varsti ning sügiseks on uued märgid püsti. Kuna tarkvara kallal tuleb veel teha tööd, ei hakka märgid kohe veel piirkiirust näitama. Uue süsteemi paneb maanteeamet tööle järgmise aasta esimesest juunist ning seejärel sõltub piirkiirus sellel maanteelõigul eeskätt ilmastikuoludest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kogu selle asja mõte on see, et hoida inimeste aega kokku. Talved on järjest pehmemad ja sellist aega, kui tee ei ole jääs, on mõistlik lubada sõita kiiremini kui 90," ütles maanteeameti projektijuht Kristjan Duubas.

Sellised liiklusmärgid võivad tulevikus tulla ka teistele maanteedele, kui aastane testperiood Pärnu maanteel läheb hästi. Edaspidi on selliste märkide töölepanek ka tunduvalt lihtsam, sest vajalik IT-süsteem on juba olemas. Üheks võimalikuks kandidaadiks võiks olla näiteks Tallinna-Tartu maantee Kose-Mäo lõik, kuigi maanteeamet toonitab, et mingeid otsuseid langetatud pole.

"Sellised maanteed peaksid olema kõrge liiklussagedusega, et see tasuv oleks. Teiseks peaks olema 2+2 sõidurajad. Sõltub selle projekti vastuvõtust, ei ole välistatud, et saab kasutada ka mujal maanteel," lausus Duubas.