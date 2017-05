Macron kohtus Berliinis Merkeliga

Merkel teatas enne kohtumist, et võtab uue Prantsuse kolleegi vastu lootuses, et neil õnnestub Prantsuse-Saksa suhet taaselustada ning seeläbi taaskäivitada ka Euroopa projekt, vahendas Reuters.

Ka Macron on varem rõhutanud, et üheks tema ambitsiooniks on edendada Euroopa integratsiooni ja EL-i reformimist.

Näiteks Saksa rahandusminister Wolfgang Schäuble ütles eelmisel nädalal, et pooldab nagu Macrongi eurotsooni parlamendi loomist.

"Ma arutasin seda president Macroniga," ütles Schäuble Itaalia päevalehele La Repubblica.

Schäuble sõnul võiks Euroopa Stabiilsusmehhanismiga (ESM) edasiminekuks "moodustada Euroopa parlamendiliikmetest koosneva eurotsooni parlamendi, millel oleks konsultatiivne võim".

ESM asutati Euroopa võlakriisi ajal 19 euroala riigi finantsstabiilsuse tagamiseks. See on registreeritud Luksemburgis ja tegutseb alates 2012. aasta oktoobrist.

"Me oleme Macroniga selles asjas täielikult ühel nõul - eurotsooni tugevdamiseks on kaks võimalust: muuta lepinguid või otsustada pragmaatilisema lähenemise kasuks ja teha seda valitsustevahelisel tasandil," ütles Saksa rahandusminister.

Macron nimetas uueks peaministriks vabariiklase

Macron nimetas esmaspäeval oma valitsuse peaministriks Edouard Philippe'i.

46-aastane Le Havre'i linnapea Phillippe kuulub peamisesse paremtsentristlikusse erakonda Les Républicains ehk tegemist on ekspeaminister François Filloni ja ekspresident Nicolas Sarkozy parteikaaslasega.

Philippe'i lähedaseks liitlaseks on eelkõige Bordeaux' linnapea ja ekspeaminister Alain Juppé, kes vabariiklaste eelvalimistel Fillonile alla jäi. Juppé on vabariiklaste seas tuntud oma tsentristlike vaadete poolest. Philippe ise ei kuulu vabariiklaste juhtpoliitikute hulka - parlamendis on ta alles esimest ametiaega - kuid paljud on pidanud teda nö tõusvaks täheks.

Peaministri valikut peeti Macroni puhul eriti oluliseks sammuks seetõttu, et tõenäoliselt ei õnnestu tema - vaid natuke rohkem kui aasta vanusel - erakonnal La République en marche! saavutada juunis toimuvatel valimistel parlamendi alamkojas vajalikku enamust. See omakorda tähendab, et riigipeal tuleb oma eesmärkide saavutamiseks hakata tegelema Prantsusmaa puhul üsnagi ebatavalise koalitsioonipoliitikaga.