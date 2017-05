Konkurendid: Aasa kandidatuur näitab, et linna juhtimises ei muutu midagi

Mitmed poliitikud ja ka valimisliidu esindajad leiavad, et Taavi Aasa nimetamine Keskerakonna Tallinna linnapea kandidaadiks näitab, et pealinna juhtimises ei muutu midagi, sest ta on aastaid linna juhtimise juures olnud. Pealinna juhtimisele heidetakse ette korruptiivsust ja raiskamist.

Lisaks Taavi Aasale hakkavad linnapea koha pärast võitlema Martin Helme EKRE-st, Reformierakonnast tõenäoliselt Kristen Michal ja sotsiaaldemokraatidest tõenäoliselt Rainer Vakra. Isamaa ja Res Publica Liit on valiku ees, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Praegu veel vara öelda. Me arutame erinevaid inimesi," märkis Isamaa ja Res Publica Liidu Tallinna piirkonna esimees Siim Kiisler.

Küsimusele, kas need erinevad inimesed on Siim Kiisler ja Viktoria Ladõnskaja, vastas Kiisler, et need kaks nime on teiste seas, kuid erakonnal olevat veel huvitavaid kandidaate.

Otsust pole veel langetanud valimisliit "Vaba Tallinna kodanik", kel on sõelal paar majandustausta ja juhtimiskogemusega kandidaati, ning rohelised, kes lubavad Tallinnas oma nimekirjaga kandideerida..

"Ma olen küll väljendanud valmisolekut selleks juhul, kui kedagi paremat kandidaati ei leidu, aga minu tegelik soov oleks praegu rohkem pühenduda erakonna sisulisele ülesehitamisele," sõnas Roheliste Erakonna esimees Züleyxa Izmailova.

Tallinna senisele juhtimisele heidetakse ette korruptiivsust, raiskamist ja linna rahaga propaganda tegemist.

"Minu jaoks on ikkagi Tallinn väga selgelt korrumpeerunud linn. Siin on raiskamist, isegi kui see kõik ei ole seadusevastane korruptsioon, siis on siin hirmus palju raiskamist," lausus Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) linnapea kandidaat Martin Helme.

"Siin on kaks sõna - üks on korruptsioon, millest väga palju kirjutatakse - aga teine on sõna otseses mõttes varastamine. Varastamine läbi igasuguste lepingute, meie linnaraha väljakantimine oma tuttavatele," lisas Vaba Tallinna Kodaniku tugigrupi liige Erik Vest ja täpsustas, et peab silmas Tallinna linnahalli rekonstrueerimist ja prügiveohankeid.

"Tallinnas me mingeid muutusi ju ei näe. Jätkub see kohutav korruptiivne linna rahaga propaganda tegemine Keskerakonna kasuks," selgitas IRL-i Tallinna piirkonna esimees Kiisler.

Küsimusele, et kui Reformierakond saab Tallinna linnapea koha, siis mis saab Tallinna linnameediast, vastas Reformierakonna Tallinna piirkonna esimees Kristen Michal järgnevalt: "Tallinna linna meedia läheb sellest päevast kinni. Ja ma mõtlen kinni mitte karistusõiguslikus mõttes, vaid selles toimetuses kustutatakse valgus."

Taavi Aasa nimetamine linnapea kandidaadiks on Martin Helme sõnul hoolega kalkuleeritud.

"Nad otsustasid, et neile on kasulik panna tuntud vene nimed olulistesse linnaosadesse esinumbriks ja siis ülelinnaline nimekiri katta ära Eesti nimega," arvas EKRE poliitik.

Lasnamäel kandideerib Keskerakonna esinumbrina Mihhail Kõlvart, Põhja-Tallinnas Yana Toom.