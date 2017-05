Teisipäev on päikeseline ja kuiv

Eeloleva öö hakul võib Ida-Eestis hoovihma sadada. Lääne pool taevas selgineb. Puhub põhjatuul 4-10, põhjarannikul ja idaservas iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1..+4 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teisipäeva hommik on Lääne-Eestis selge, ida pool on pilvi, aga sadu neist ei tule. Põhjakaare tuult on kuni 8, Harjumaa rannikul iiliti 12, Virumaal ja Peipsi ääres kuni 14 meetrit sekundis. Õhus on sooja 2 kuni 5 kraadi.

Päev on päikeseline ja kuiv. Tuul puhub põhjakaarest 3-8, Ida-Eestis ennelõunal iiliti 12 meetrit sekundis. Õhusooja on 8..12, Eesti lääne- ja edelaosas kuni 15 kraadi.