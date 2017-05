Aas: Edgar Savisaare häältesaaki ei ületata mitte kunagi

Martin Helme ja Kristen Michal ütlesid täna ERR-ile, et vene valijat Taavi Aas ei kõneta ja see töötab opositsiooni kasuks. Küsimusele, kas Aas ja Keskerakond on valmis võimu ka jagama vastas Aas, et viimased reitingud seda ei näita.

Saatejuht Priit Kuusk küsis, kas vastab tõele, et Tallinna linn maksab endiselt palka Edgar Savisaare kolmele nõunikule, referendile ning abile.

Aasa sõnul töötavad need nõunikud praegu tema abilistena. "Mul on kokku kuus abilist," ütles ta.

Aas rõhutas, et midagi tavatut selles ei ole, sest ta täidab hetkel kahte ülesannet.

Keskerakonna ainuvõimu kaotuse puhul Taavi Aas näiteks Tallinna TV-st loobuda ei kavatse.

"Meie eesmärk on see, et linna meedia jääks alles, jätkaks inimeste informeerimist," sõnas ta.

Taavi Aas nõustus, et linna poliitika peab lisaks sellele, et ta on aus ja puhas, ka näima aus ja puhas.

Selle peale küsis Kuusk kommentaari Ragn Sellsi ja Eesti Keskkonnateenuste juhtide süüdistustele. Nimelt süüdistavad Rain Vääna ja Argo Luude Tallinna abilinnapead Arvo Sarapuud katsetes korruptiivsel moel prügiärisse siseneda. Nii selgus riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni 8. mai istungi protokollist.

Aas vastas, et ootab sellele prokuratuuri hinnangut ja seletab selliseid süüdistusi käimas oleva prügisõjaga.

"Täna Tallinnas on käimas prügisõda, kus firmad ei soovi enda turuosast loobuda ja selle kaitseks on neile kõik võtted head. Kui nad tõepoolest leiavad, et Arvo Sarapuu on tõesti süüdi nendest asjades, milles on selles loos juttu, siis nad oleks pidanud juba ammu pöörduma õiguskaitse poole. Ma väga loodan, et kui nüüd korruptsioonivastase võitluse komisjon pöördus prokuratuuri poole, et saada teada, kas on algatatud kriminaalasi või ei ole algatatud, sellele tuleb ka vastus, eks me siis saame anda ka hinnanguid," lausus Aas.

Saatejuht Priit Kuuse märkusele, et selline asi ei näi aus ega ka puhas, vastas Aas, et igaühe kohta võib spekulatsioone üles visata. "Ka minu kohta viskas Meelis Pai spekulatsioone üles, prokuratuur vaatas selle asja läbi ja ütles, et seal taga ei ole midagi," ütles Aas.

Lõpetuseks küsis Kuusk Aasalt, kui palju hääli ta kohalikel valimistel Tallinnas saada soovib.

Aas arvas, et Edgar Savisaare häältesaaki 40 000 häält ei ületata mitte kunagi. "Seda tulemust ei ületata lähiaegadel, ma arvan, et seda tulemust ei ületata mitte kunagi," sõnas ta.

Ta märkis, et tema endale häälte osas ühtegi eesmärki püstitanud ei ole. "Ma kindlasti lähen tegema head tulemust, milline see tulemus saab olema, seda otsustavad valijad," lõpetas Aas. Eelmistel kohalikel valimistel kogus Aas 227 häält.