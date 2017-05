Kohus mõistis Kenderi lapsporno valmistamise süüdistuses õigeks

Kohtusaalis viibinud ERR-i reporteri sõnul võttis saal otsuse vastu aplausiga.

Kohus mõistis riigilt Kenderi kasuks kaitsjale kulunud 20 028 eurot ja ekspertide arvamusele kulunud 35 666 eurot. Mittevaralise kahju hüvitamiseks Kenderile peab riik maksma 500 eurot. Samuti jäävad muud ekspertiisikulud veidi üle 5000 euro riigi kanda.

Kohtunik Leo Kunman märkis otsuse kuulutamisel, et kohus tugines otsuse langetamisel ekspertarvamustele, et Kenderi teose puhul pole tegemist pornograafilise teose, vaid kirjandusteosega.

Kohtuotsuse vaidlustamisest tuleb maakohtule teatada seitsme päeva jooksul ning otsuse vaidlustamise korral teeb kohus motiveeritud otsuse 15 päeva jooksul.

Põhja ringkonnaprokurör Lea Pähkel vaidlustab maakohtu otsuse Tallinna ringkonnakohtus.

Uurimise põhjustanud 2014. aasta lõpus avaldatud tekst pealkirjaga Untitled 12, mida Kender ise nimetas õudusnovelliks, oli 85 000 tähemärki pikk ning koosnes suuresti räigetest ja detailsetest suguühte kirjeldustest mehe ja laste vahel, mille kultuuriministeeriumi juures tegutsev ekspertkomisjon hindas pornograafiliseks.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistas Kenderit tema kirjutatud õudusnovelli tõttu lapsporno valmistamises.

Kender väitis politseile, et tegemist ei ole lapspornoga, vaid seksuaalmaniaki-sarimõrvari psühholoogilise lagunemise ja psühhiaatrilise kollapsiga, mis on kirjutatud läbi tohutu groteskiprisma.

Kriminaaluurimine käivitati kuriteoteate peale, kuna igasuguse alaealisi pornograafilises situatsioonis kujutava teose – seal hulgas ka kirjalikus vormis – tootmine on seadusega keelatud.

Mullu mai alguses alanud protsessil Kender end lapsporno valmistamises süüdi ei tunnistanud.

Karistusseadustik näeb lapsporno valmistamise eest ette rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.

22. märtsil ütles Põhja ringkonnaprokurör Lea Pähkel kohtuvaidluses, et Kenderi süü lapsporno valmistamises on tõendatud ning talle tuleb mõista rahaline karistus 3939 eurot.

Prokuröri hinnangul tuleb Kenderilt välja mõista kirjandusekspertiisi kulud, kuid psühhiaatrilise ekspertiisi tasu tuleb jätta riigi kanda.

Päev hiljem oma kaitsekõne pidanud vandeadvokaat Paul Keres märkis, et Kender tuleb õigeks mõista. Lisaks leidis Keres, et kohus peaks rahuldama kriminaalmenetlusega Kenderile tekitatud mittevaralise kahju ja mõistma selle välja riigilt, kusjuures õiglase hüvitise peaks antud juhul määrama kohus.

Samuti taotles Keres, et kohus mõistaks riigilt välja Kenderi õigusabikulud üle 55 000 euro.

"Kuigi käesolevast kaasusest on avalikus ruumis räägitud kui "sõnavabaduse protsessist", siis mina leian, et see on ekslik. Tegemist on kunstivabadusega," ütles Keres kaitsekõnes.