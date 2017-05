IRL-i värske juht Seeder ei lähe valimistele oma partei nime all

"See, et mind valiti erakonna esimeheks ja teine viljandlane pääses eestseisusesse, ei tekitanud Viljandis revolutsioonilist olukorda," ütles Helir-Valdor Seeder Sakalale.

Seedri sõnul on ta teinud otsuse osaleda kohalikel valimistel ning et edaspidi saavad ka riigikogu liikmed olla samaaegselt kohalikes volikogudes, ei tunne ta end ka kuidagimoodi peibutuspardina.

Laupäeval erakonna eestseisusesse valitud IRL-i Viljandi osakonna juht Harri Juhani Aaltonen lisas, et valimisliiduna valimistele mineku otsust pärast erakonna üldkogu muutma ei hakata.

Aaltoneni sõnul seatakse Viljandis eesmärk valimised võita ja seda on lihtsam teha valimisliiduna ning seda, et võimuliitu kuuluva erakonna juht ei saa oma kodulinnas oma erakonna nime all kandideerida, ei pea Aaltonen kuidagi kummaliseks.