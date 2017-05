Aas: prokuröride palga võrdsustamine kohtunikega pole rünnak kohtuvõimule

Justiitsministeeriumi kantsler Norman Aas on seisukohal, et prokuröride ja kohtunike palga võrdsustamine ei vii õigussüsteemi mingilgi määral tasakaalust välja.

"Nii Eestis kui ka teistes riikides on palju arutletud selle üle, kas prokuratuur kuulub pigem kohtu- või täitevvõimu alla. Kuigi riikide praktika siin erineb, on üldine tendents prokuratuuri sõltumatust suurendada. Ka Veneetsia komisjon on rõhutanud, et Euroopas liigutakse laialdaselt prokuratuuri sõltumatuse suurendamise poole, selle asemel et allutada seda täitevvõimule," kirjutab Aas Eesti Päevalehesleppik oma arvamusloos.

Aasa sõnul on üks prokuröride sõltumatuse tagatisi piisavad sotsiaalsed garantiid, sealhulgas palgakorraldus ehk prokuröride palgad peavad olema proportsionaalsed kohtunike ja teiste kõrgemate riigiametnike palgaga, kuna see aitab hoida võimuharude tasakaalu.

"Prokuröride töötasu peab olema tippjuristide tööjõuturul konkurentsivõimeline ja soodustama kestvat ning kvaliteetset teenistussuhet," märkis Aas.

Tema sõnul tõestab paljude riikide kogemus, et õigussüsteemi arengule mõjub hästi, kui kogu õigusemõistmise süsteemis on võimalik sujuvalt ja mitmes suunas roteeruda.

"Seegi eeldab ühesuguseid sotsiaalseid garantiisid. Seetõttu on prokuröride ja kohtunike palgad sarnased nt Austrias, Belgias, Bulgaarias, Prantsusmaal, Hollandis, Saksamaal, Ungaris, Itaalias jm," kinnitas Aas.

Aasa sõnul ei vasta Eesti prokuröride palgasüsteem kahjuks nendele tingimustele täiel määral, sest esiteks ei sätesta prokuröri ametipalka seadus, vaid selle määrab valitsus ning teiseks on prokuröride palk praegu märksa madalam kui kohtunikel.

Justiitsministeerium on algatanud seadusemuudatuse, et viia prokuröride palgasüsteem kooskõlla rahvusvaheliste standarditega ning muudatuse eesmärk on sätestada prokuröride palgad seaduse tasandil ja viia need tasakaalu kohtunike palkadega.