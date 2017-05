Kuusikult Rootsi poole startinud väikelennuk hädamaandus Tallinnas

Esialgsetel andmetel oli tegemist lennuki mootoririkkega, märkis Põhja päästekeskuse pressiesindaja. Päästjad sündmuskohal midagi tegema ei pidanud, maandumine läks viperusteta ning pardal olnud kolm inimest viga ei saanud.

AS-i Tallinna Lennujaam äriarenduse juhi Priit Koffi sõnul sai lennujaam öösel lennujuhtimiskeskuselt teate, et lennuväljal soovib hädamaanduda lennuk. "Lennujaamas käivad muidu öösiti ehitustööd, kuid hädamaandumise tõttu lükkasime me lennuraja sulgemise edasi, samuti oli valmis reageerima meie päästetehnika," ütles Koff BNS-ile.

Eksperdid asuvad uurima lennuki hädamaandumise põhjuseid

Eesti lennunduseksperdid asuvad uurima, mis asjaoludel tuli Rootsi registrisse kuuluval väikelennukil ööl vastu teisipäeval Tallinna lennuväljal hädamaanduda.

Esialgsetel andmetel on teada, et kahemootorilisel väikelennukil DHC6 Twin Otter seiskus üks mootor.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ohutusjuurdluse keskuse juhataja Jens Haug ütles BNS-ile, et sellise lennuki ühe mootori abil maale toomine ei ole suur kunsttükk. "Lennukil õnnestus viperusteta maanduda, kuid rohkem infot hetkel avaldada ei tahaks, kuna asjaolud on alles selgitamisel," ütles Haug.

Tema sõnul toimub nüüd vahejuhtumi hindamine. "Hindame olukorra ära ja kui uurimisest on võimalik ammutada lennuohutust suurendavat infot, siis uurimist ka alustatakse ja see on õigustatud," ütles Haug.