Projekti mittetoetajaid on võrreldes sügisega veidi enam – 29 protsenti (2016. aasta oktoobris 21 protsenti).

"Näitaja suurenes nende arvelt, kel ei olnud varem seisukohta või kes polnud projektist kuulnud," selgitas uuringujuht Kalev Petti.

Projekti toetajaid on keskmisest veidi enam tallinlaste seas ja kõrgharidusega elanikkonna seas (61 protsenti), keskmisest veidi vähem kolmes trassi piirkonna maakonnas (kokku 53 protsenti).

Projekti toetavad keskmisest selgelt enam need, kes peavad raudteetransporti „rohelisemaks“ kui maanteetransporti (toetus 66 protsenti), need kes leiavad, et otsus projekti kohta peaks lähtuma kogu regiooni, mitte vaid Eesti huvidest (70 protsenti) ja need, kes leiavad, et otsus peaks lähtuma pigem tulevikuvisioonist kui majanduslikust tasuvusest (71 protsenti).

Võrreldes olukorraga pool aastat tagasi (periood, mil teema on olnud avalikkuses aktiivselt käsitletud), peab kolmandik

küsitletuist projekti realiseerimise kindlust paranenuks, veerand vähenenuks ja ülejäänud ei oska hinnata.