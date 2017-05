Nudistid võivad tänavu saada Pirita rannas eraldi rannalõigu

"Teema on väga aktuaalne, kuid lõplik otsus on veel lahtine. Huvigrupi esindaja on hiljuti pöördunud linnaosavalitsuse poole palvega, et muuta rand taaskord tolerantsemaks," ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Mölder BNS-ile.

"Teatavasti on mitmeid aastaid olnud Pirita rannaalal nudism küll keelatud, aga sel aastal kaalume nudistide ettepanekut tõsiselt. Uurime lähemalt Pirita rannakülastajate arvamusi ja väljavaateid ning teeme kaalutletud otsuse juba lähinädalatel," kinnitas Mölder.

Aastal 2007 ja 2008 eraldas linnaosa Pirita linnaosavanema korraldusega 15. maist 15. septembrini nudistidele 180 meetri pikkuse ja 30 meetri laiuse rannariba suunaga Meriväljalt Piritale. Selline lahendus nudiste aga ei rahuldanud ja nad üritasid tulutult kohtu kaudu linnaosa korraldust vaidlustada.