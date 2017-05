Vene oligarh kaebas uudisteagentuuri AP väidetava laimu eest kohtusse

Deripaska advokaadid esitasid hagi Washingtonis asuvale föderaalkohtule esmaspäeval, vahendas Politico.

Hagi kohaselt seisneb laim selles, et artiklis esitati valeväiteid, mille kohaselt olevat Deripaska maksnud Manafortile selle eest, et viimane seisaks Venemaa valitsuse ja president Vladimir Putini huvide eest. Deripaska hinnangul jäi artikli põhjal vale mulje, et Deripaska ja Manaforti suhted, mis lõppesid juba 2009. aastal, olid seotud ka hilisema Trumpi valimiskampaaniaga. Samuti pole oligarh rahul väitega, et ta on seotud Ukrainas alustatud kriminaalmenetlusega, mis puudutab varade väljaviimist riigist pärast president Viktor Janukovitši võimult tagandamist 2014. aastal.

AP artiklis väuidetakse, et Manafort olevat saatnud 2005. aastal Deripaskale pakkumise, kus lubas osutada teenuseid, mis "toovad Putini valitsusele suurt kasu". Hagis aga kinnitatakse, et midagi sellist Manaforti töö Deripaska heaks ei hõlmanud.

"Artikkel on koostatud eesmärgiga valelikult vihjata, justkui oleks härra Deripaska ärisuhted aastatel 2005-2009 kuidagi seotud väidetava kuritegeliku käitumise ja reegliterikkumisega, mis puudutavad tollase presidendikandidaadi Donald J. Trumpi kampaaniat ja 2016. aasta USA presidendivalimisi," kirjutatakse hagis.

Samuti lükkab hagi tagasi väite, et Deripaska maksis Manafortile Ukraina poliitiliste jõudude õõnestamise eest. "AP-l pole alust teatada, et mõni lepe härra Deripaska ja härra Manaforti vahel nägi ette demokraatlike liikumiste õõnestamist. Härra Deripaska ei teinud härra Manafortile ühtegi makset demokraatlike liikumiste õõnestamiseks."

Hagis väidetakse ka seda, et Deripaska advokaadid pöördusid AP poole ka sooviga, et väited tagasi võetaks ja et artiklis tehtaks parandused, kuid uudisteagentuur keeldus sellest.

AP ja Manaforti esindajad pole teemat veel kommenteerinud.

Deripaskat esindab nimetatud kohtuvaidluses tuntud USA advokaadibüroo Boies Schiller.