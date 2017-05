Häkkeritest väljapressijad nõuavad Disney'i uue filmi eest lunaraha

Meediakontsern Disney on langenud väljapressijate ohvriks. Nimelt teatas ettevõtte tegevjuht Bob Iger esmaspäeval, et häkkeritel õnnestus saada kätte uus seniavaldamata film ning kurjategijad ähvardavad nüüd, et juhul, kui neile ei maksta, hakatakse filmi lõike järk-järgult internetis avaldama.

Igeri sõnul ei kavatse Disney väljapressijate nõudmisi täita, vahendas Yle.

Meedia andmetel on küberrünnakut Disney vastu uurimas nii föderaalvõimud ning nii ettevõtte kui ka kriminaaluurijad jälgivad tähelepanelikult võimalikke lekkeid veebiavarustes.

Sarnase rünnaku alla jäi hiljuti ka Netflix - ettevõttelt nõuti lunaraha selle eest, et telesarja "Orange is the new black" uued osad internetti ei jõuaks. Lõpuks läkski nii, et kümme uut episoodi lekitati internetti enne ametlikku eetriaega.

Disney pole öelnud, millise filmi häkkerid enda valdusse said.

USA meedias on spekuleeritud, et häkkerite käes on piraadisarja uus film Johnny Deppiga peaosas või stuudio Pixar animafilm "Autod 3". Mõlemale filmile on prognoositud suurt müügiedu, mis võib jääda vaid detsembris esilinastuva "Star Wars: Viimane Jedi" varju.

"Ma arvan, et kui tegemist oleks "Viimase Jediga, oleks Iger silmapilkselt maksnud, kuid piraadid... phähh," kirjutas Twitteris Hollywood Reporteri ajakirjanik Ryan Parker.

Forbesi kaasautor kirjanik Paul Tassi avaldas omakorda arvamust, et filmi internetti lekkimine ei pruugi olla lõppude lõpuks eriti suur tagasilöök kinode piletimüügile.

"Kuigi kinos käimine on loomulikult järele jäänud meediaelamustest kõige väsitavam, ma siiski ei usu, et inimesed, kes on valmis maksma rohkem, et näha, kuidas Johnny Depp kinolinal läbi viienda piraadifilmi koperdab, oleksid valmis varastatud versiooni esilinastumise eelõhtul internetist alla laadima," selgitas ta ja juhtis tähelepanu sellele, et ebaseaduslikke koopiaid ilmub uutest filmidest internetti nagunii vahetult pärast esilinastumist.