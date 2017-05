Rõivas leiab, et ministrid EL-i eesistumise tõttu valimistel osalema

Endine peaminister Taavi Rõivas (RE) leiab, et ministrid peaks valima, kas pühenduda kohalike valimiste kampaaniale või ministriametile, sest mõlemat eesistumise ajal endale lubada on liiast.

"See, kas viime Eesti eesistumise läbi kire ja pühendumusega või on see ministrite jaoks lihtsalt tüütuks kõrvaltegevuseks kohalike valimiste kampaania ajal, paistab kaugele välja, leiab riigikogu aseesimees Taavi Rõivas.

Tema sõnul tuleks keskenduda Euroopa-poliitikale, mille võtmesõnadeks on “veame eest” ja “inspireerime”, mitte „lohiseme järel“.

"Soovime näha ministrite suuremat isiklikku panust ning reaalset pühendumist, et eesistumine õnnestuks nii sisult kui vormilt," ütles riigikogu aseesimees.

Peaminister Jüri Ratas on teatanud, et tema sügisel kohalikel valimistel ei kandideeri. Ülejäänud ministritest enamik on kandideerimist ERR-ile kinnitanud.