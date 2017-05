Iraagi valitsusväed: Mosulis on ISIS-e käes 12 ruutkilomeetri suurune ala

Iraagi relvajõudude pressiesindaja brigaadikindral Yahya Rasool teatas teisipäevasel pressikonverentsil, et äärmusrühmituse ISIS kätte on Mosulis praegusel hetkel jäänud vaid 12 ruutkilomeetri suurune ala.

Valitsusvägesid toetava rahvusvahelise koalitsiooni kõneisik, USA õhuväe kolonel John Dorrian lisas pressikonverentsil, et ISIS-e võitlejad on täielikult ümber piiratud ning et viimaseid ootab peagi ees täielik kaotus, vahendas Reuters.

Väidetavalt soovivad Iraagi valitsusväed ja nende liitlased vallutada Mosuli täielikult tagasi 27. maiks, mil algab moslemite püha kuu ehk ramadaan.

Pealetung endiselt ISIS-e käes olevale Mosuli lääneosale algas veebruari lõpus ning valitsusvägedel on õnnestunud terroriorganisatsiooni käest tagasi vallutada mitmeid linnaosi.

Olukorra muudab aga keeruliseks asjaolu, et piirkonnas on tiheda asustusega elamukvartalid ning ISIS kasutab tsiviilelanikke teadlikult inimkilbina. Inimesed, kellel on õnnestunud konfliktitsoonist põgeneda, on inimkilbina kasutamise asjaolu kinnitanud, kuid nad on öelnud ka seda, et Iraagi ja USA juhitud koalitsiooni õhurünnakud on toonud kaasa rohkelt tsiviilohvreid ning purustanud elumaju. Põgenikud on rääkinud, et samal ajal hukkavad ISIS-e võitlejad inimesi, kes ümber piiratud linnaosast põgeneda üritavad.

ISIS-e Iraagi tiiva kõige tähtsamaks kantsiks oleva Mosuli idaosa õnnestus valitsusvägedel tagasi vallutada juba jaanuaris.

Mosul on Iraagi suuruselt teine linn, kus ISIS-e juht Abu Bakr al-Baghdadi kuulutas 2014. aastal välja "kalifaadi".

Enne ISIS-e rünnakut 2014. aasta suvel elas linnas kuni poolteist miljonit inimest. Väidetavalt lahkus siis Mosulist vähemalt 190 000 elanikku ning inimesi on pärast seda Mosulist regulaarselt põgenenud, eriti palju inimeste hakkas linnast lahkuma pärast seda, kui valitsusväed tagasivallutamiseks pealetungi alustasid ning lahingutegevus elamurajoonidesse jõudis.