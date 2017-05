Elevandiluuranniku võimud saavutasid kokkuleppe mässavate sõduritega

Mässu epitsentri, riigi suuruselt teise linna Bouaké elanikud ütlesid teisipäeval, et sõdurid on tänavatelt lahkunud ja koristanud ära blokaadid, nii et autod saavad taas sõita. Mitmes linnas reedest alates kostunud tulistamine on vaibunud.

Kaitseminister Alain-Richard Donwahi kinnitas, et sõduritega jõuti kokkuleppele kriisi lõpetamises.

Rahutused nõudsid ühe inimese elu, mitu inimest sai kannatada ja paljud ärid olid mitu päeva suletud.

Donwahi ärgitas sõdureid kasarmutesse naasma ja rahu säilitama.

Lühiavalduses ei täpsustatud kokkuleppe sisu.