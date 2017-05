Kantselei kinnitusel on viivitus tingitud presidendi soovist, et kõikide ministrite taust oleks põhjalikult kontrollitud ja võimalikud huvide konfliktid välja selgitatud, vahendas Reuters.

Pressiteate kohaselt avalikustatakse ministrite nimed kella 15 ajal ehk Eesti aja järgi kell 16.

Macron nimetas esmaspäeval oma valitsuse peaministriks Édouard Philippe'i.

46-aastane Le Havre'i linnapea Phillippe kuulub peamisesse paremtsentristlikusse erakonda Les Républicains ehk tegemist on ekspeaminister François Filloni ja ekspresident Nicolas Sarkozy parteikaaslasega.

Philippe'i lähedaseks liitlaseks on eelkõige Bordeaux' linnapea ja ekspeaminister Alain Juppé, kes vabariiklaste eelvalimistel Fillonile alla jäi. Juppé on vabariiklaste seas tuntud oma tsentristlike vaadete poolest. Philippe ise ei kuulu vabariiklaste juhtpoliitikute hulka - parlamendis on ta alles esimest ametiaega - kuid paljud on pidanud teda nö tõusvaks täheks.

Peaministri valikut peeti Macroni puhul eriti oluliseks sammuks seetõttu, et tõenäoliselt ei õnnestu tema - vaid natuke rohkem kui aasta vanusel - erakonnal La République en marche! saavutada juunis toimuvatel valimistel parlamendi alamkojas vajalikku enamust. See omakorda tähendab, et riigipeal tuleb oma eesmärkide saavutamiseks hakata tegelema Prantsusmaa puhul üsnagi ebatavalise koalitsioonipoliitikaga.