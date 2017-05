Kokk majanduskomisjoni laevaistungist: see õigustas ennast

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (IRL) kinnitas, et Tallinki laeval komisjoni istungi korraldamine õigustas end, sest nad said oma silmaga ettevõtjate mured üle vaadata.

Riigikogu majanduskomisjoni väljasõiduistung Tallinki gaasiküttega laeval Megastar toimus Eesti Gaasi kutsel ning komisjon võttis avalikkuse kriitikat pälvinud pakkumise vastu. Komisjoni esimees Aivar Kokk leiab, et otsus istung laeval korraldada kindlasti õigustas ennast.

"Ettevõtjaid tuleb külastada, muresid ära kuulata ja kui meid külla kutsuti, siis kindlasti külastame. Oli tihe päev," kommenteeris Kokk ERR.ee-le. "Nüüd nähti oma silmaga, kuidas LNG-gaasil sõitev laev toimib."

Koka sõnul oli istungil juttu sellest, kuidas Eestis peaks rohkem gaasiterminale olema ja kuidas ühistransport peaks rohkem gaasiküttele üle minema, et see loodust vähem reostaks. Konkreetsed sammud selleks on gaasitanklate rajamine KIK-i toetusel ja gaasiküttel busside eelistamine kohalike omavalitsuste ühistranspordihangetel - põhimõte, mida Eestis juba mitu aastat järgitakse.

Riigikogus menetluses oleva alkoholi- ja reklaamiseaduse valguses, mis näeb kauplustes ette eraldi tsoonid alkoholimüügiks, vaadati üle ka võimalused seaduse rakendamiseks laevadel.

"Vaatasime kaubanduspinnad üle, mis tingimustel on võimalik seal alkoholi müük. Komisjoni liikmed nägid, et lennujaamad ja laevad ei saa kindlasti neid tingimusi täita, aga midagi peab ülmber korraldama. Alkohol ei peaks olema müügil laevakassades, vaid eraldi tsoonides," selgitas Kokk. "Laevandus-lennundus konkureerivad Euroopas ühtemoodi," põhjendas komisjoni esimees erisuste toetamist.

Majanduskomisjon vaatab seadusesse tehtavad ettepanekud üle juunis, seadus loodetakse vastu võtta sügisel.