Kreml ei kavatse reageerida Pozneri küsimusele ateismi kohta

Pressiesindaja Dmitri Peskov teatas teisipäeval, et Kremlil pole kavas reageerida ajakirjanik Vladimir Pozneri küsimusele, kas Venemaal on seadusega lubatud väljendada oma ateistlikke veendumusi.

Peskovi sõnul olevat Pozneri küsimuse näol tegu "tõenäoliselt retoorilise küsimusega" ning üleüldse puudutab küsimus õigussüsteemi ega kuulu seetõttu presidendi administratsiooni pädevusse, vahendas Lenta.

15. mail kommenteeris Pozner oma veebilehel 22-aastase Ruslan Sokolovski kohtuprotsessi. Jekateringburgi kohus mõistis eelmise nädala neljapäeval Sokolovski süüdi "usklike tunnete solvamist" ja "usulise vaenu õhutamist" puudutavate seadusesätete alusel ning karistas teda kolme ja poole aasta pikkuse tingimisi vabadusekaotusega.

Süüdistuse sisuks oli kokku üheksa Sokolovski poolt Youtube'is avaldatud videot, kus ta religiooni kui sellist kritiseerib. Lisaks õigeusule kritiseeris end ateistiks nimetav Sokolovski ka muid kristluse vorme ja islamit. Postitused olid tehtud aastatel 2013-2016. Kõige rohkem aga pälvis veneaal tähelepanu video, kus ta õigeusu kirikus olles nutitelefoniga Pokemon Go-d mängis.

Pozner pööras oma kirjutises eelkõige tähelepanu kohtuotsuse osale, mis kõlas järgnevalt: "Videomaterjalides esineb informatsioon, mis sisaldab kristlaste ja moslemite tunnete solvamise tunnuseid ja mis on vormistatud jumala eksisteerimise eitamise läbi, blogija eitab Jeesuse ja prohvet Muhamedi olemasolu ja sooritas sel viisil kuriteo vastavalt kriminaalkoodeksi 149 paragrahvi 1 lõikele."

Eelpool sõnastatule viidates märkis Pozner, et ka tema on ateist, kes oma veendumusi mitte kuidagi ei varja. Seega soovis ta saada ka selgitust, kas ka tema eksib kriminaalkoodeksi vastu.

"Võib-olla patriarh Kirill ütleb, kas ma solvan tema usulisi tundeid, kui ma kinnitan, et jumalat pole olemas? Võib-olla konstitutsioonikohtu esimees ütleb mulle, kas mul on õigus mõelda seda, mida ma mõtlen, ja öelda välja seda, mida ma välja ütlesin? Võib-olla riigipea selgitab, kas mind ootab ees kohus?" kirjutas ta.

Vene õigeusu kiriku pressiesindaja Aleksandr Volkov ütles hiljem RIA Novostile, et Pozner "on alati jätnud endast mulje kui targast inimesest ja seda hoolimata tema kõigile teada olevatest mittereligioossetest veendumustest". "Ma ei tahaks kuidafi muuta oma suhtumist temasse kui sügavalt intelligentsesse inimesse. Sest, loomulikult, need avaldused kõlavad üsna kummaliselt," lisas patriarhi Kirilli kõneisik.