Opositsioon kompab uue võimuliidu variante

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ütleb, et uue koalitsiooni moodustamine sõltub IRLi otsustest. Helir-Valdor Seeder kinnitab, et IRL-i läbirääkimistel Keskerakonna ja sotsiaaldemikraatidega on laual pere- ja maksupoliitika küsimused ja nende kõneluste tulemust ta ette ei ennusta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me soovime kindlasti, et teatud muudatused toimuksid, kui me selles koalitsioonis jätkame. Ja selle üle meil arutelu jätkub. Millega need kõnelused lõppevad, seda näitab tulevik," ütles Seeder.

Pevkur lisas, et juba kolmapäeval riigikogus laual kuus uut maksu. "Siin on e-valimiste kärpimine, järgmisel nädalal on tulemas ühideklaratsioonide küsimus. Nii, et siis on näha, kas IRL säilitab oma näo," ütles Pevkur.

Üks uue koalitsiooni võimalus on Reformierakond, IRL ja EKRE. Kokku 51 häält riigikogus ehk üsna napp enamusvalitsus.

EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme tunnistas, et konsultatsioone on peetud. "Jah, me oleme - kuidas nüüd öelda, pidanud konsultatsioone ja vahetanud mõtteid selle üle, kas niisugune asi oleks üldse võimalik. Kindlasti oleks see võimalik. Aga see eeldab väga põhimõttelistes asjades asjade selgeks vaidlemist," sõnas Helme.

Helme ütleb, et EKRE jaoks on tähtis kooseluseaduse tühistamine ja piiride kontrolli alla võtmine - need on mõned näited. Lihtsam on tema sõnul kokku leppida majandusküsimustes.

Teine võimalus uueks koalitsiooniks on Reformierakond, IRL ja Vabaerakond. Kokku 52 häält.

Artur Talviku sõnul sooviks Vabaerakond näiteks muuta haldusreformi ja vähendada bürokraatiat. Uut koalitsiooni nimetab Talvik pigem uitmõtteks, kuid leiab, et keeruline on uuel valitsusel alustada siis, kui eelmine on raha oma lubaduste katteks jõundud laiali jagada.

"Sa pead selle raha leidma. Selles mõttes see ei ole väga mugav positsioon. Teatud mõttes on tark tegutseda siis, kui sa näed, et midagi hakatakse väga valesti tegema, siis öelda see kohe välja ja tegutseda sellel hetkel," rääkis Talvik.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu kinnitab aga, et märke praeguse võimuliidu lagunemisest ei ole.

"Ma võin täiesti kindlalt väita, et neid märke ei ole. Töötame sama konstruktiivselt edasi, vaidleme erinevate eelnõude üle, vaidleme erinevate seisukohtade üle ja leiame alati konsensuse kõikide küsimuste lahendamisel," ütles Sarapuu.