Opositsioon heitis valitsusliidule ette kiirustamist ja debattide puudumist

Opositsioonipoliitikud kurtsid ETV saates "Foorum", et valitsusliidu saadikud ei võimalda korralikku parlamentaarset debatti tegutsetakse tormakalt. Valitsusliidu esindajate sõnul on praegu kiirustamine paljude eelnõudega vajalik.

Kolmapäeval on riigikogu täiskogu istungil kokku 23 punkti, sealhulgas mitmed paljuvaieldud maksumuudatused.

Priit Sibul (IRL) tõdes, et kui koalitsioonid muutuvad siis seaduseloome on intensiivsem ning mitmete eelnõude osas on korrektne need aasta esimeses pooles vastu võtta.

"Ka valitsuses tekib paratamatult olukordi nagu üliõpilastel eksamisessiooni ajal. Homme on intensiivne tööpäev ja parlamentaarne debatt saab alguse," lausus Sibul. Mis puudutab koalitsiooni maksuotsuseid, siis Sibula sõnul ei saa, ega peagi kõigile meeldima.

Kersti Sarapuu (KE) tõrjus kriitikat, nagu valitsusliit opositsiooni ei kuulaks. "Oleme arvestanud komisjonides teiste erakondade arvamusi ja teeme koostööd," rääkis Sarapuu.

Ta lausus, et uue valitsusse ametise asumisel teatati avalikult oma kavatsustest. "Kui uus valitsus astus ametisse, siis fikseeriti eesmärgid ja anti pidevalt teada, millised maksumuudatused tulevad," lausus Sarapuu. Tema sõnul on valitsus muuhulgas seadnud muu hulgas eesmärgiks, et investeeringud kasvaks, majandus elavneks ning samal ajal jääks inimestele rohkem raha kätte.

Jürgen Ligi (REF) on kolmapäevane riigikogu istung riigi rahanduse jaoks süsimust päev. "Riigieelarve baasseadus võimaldab varasemate valitsuste arvelt kulutada ja tehakse uue valitsuse olukord väga raskeks. Lisaks kehtestatakse neli-viis uut maksu," rääkis Ligi. "Makse saab tühistada, aga eelarves auku lappida - see on tulevikus karm. Kogu maksusüsteem äärmiselt keeruliseks aetud."

Andres Ammas (Vabaerakond) sõnas, et koalitsioon peabki oma tahtmist ellu viiama, aga seda tuleb teha viisakamalt ja oma tööd paremini planeerides. Ta väitis, et koalitsioon püüab parlamendidebatti vaigistada.

Ta tõi näiteks, et mida kauem on magusamaksu arutatud, seda enam küsimusi see on tekitanud. "Vaja on aeg maha võtta ja rahulikult arutada," lausus Ammas.