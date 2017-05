Nädalavahetuseks lubab rannailma

Teisipäevane päikesepaiste oli peaprooviks eelolevale nädalavahetusele, kui on oodata tõeliselt suvist ilma.

Kolmapäeval liigub kõrgrõhkkonna kese üle Eesti lõunasse ja koondub Valgevene kohale. Skandinaaviast läheneb aga samal ajal soojema ja niiskema õhuga madalrõhulohk.

Nii tõmbub taevas selge öö järel läänepoolt alates pilve ning pärastlõunal on Lääne-Eestis oodata vähest vihmasadu. Sademeid tuleb rohkem aga mitmel pool Taanis, Skandinaavias ja Soomes.

Neljapäeval tekib Põhjamerel uus osatsüklon, mis mööda Norra rannikut loode suunas liigub. Selle serva mööda lisandub meile veelgi niiskust ja sooja juurde, pilvkate on tihedam, kuid sadu on jätkuvalt nõrk ja jääb enamasti öötundidesse.

Ööl vastu kolmapäeva on selge ja vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Termomeetrinäidud on -2st kraadist Ida-Eestis kuni +6 kraadini Saaremaal.

Hommikul on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6 m/s. Õhutemperatuur on +3 ja +7 kraadi vahel. Päeval pilvisus tiheneb ja pärastlõunal sajab Lääne-Eestis kohati vähest vihma. Puhub lõunakaare tuul 3-7, saartel kuni 10 m/s. Sooja tuleb 11 kuni 16 kraadi.

Ka neljapäeval tuleb olulise sajuta päev ning õhutemperatuur on 15 kraadi ringis. Reede ennelõunal võib veel vähest vihma tulla ja päeva jooksul tõusevad termomeetrinäidud 21 kraadi ringi.

Nädalavahetusel on vähese ja vahelduva pilvisusega kuiv ilm. Sooja on oodata 15st kraadist rannikualadel kuni 23 kraadini sisemaal. Ka öösiti jäävad termomeetrinäidud korralikult plusspoolele ehk nii 10 kraadi ringi. Tuul on neil päevil nõrk.

Seega pole välistatud, et nädalavahetusel tuleb selle aasta esimene rannailm.