Liivi lahel mõõdeti mõrdade silmasuurust

Eelmisel aastal Liivi lahel toimunud keskkonnainspektsioon ning politsei- ja piirivalveameti ühisoperatsioonile järgnesid tõsised vaidlused mõrrasilma suuruse ja selle mõõtmise üle ning riik tuli kaluritele vastu, alandades mõrrasilma suurust, aga tõstes koha alammõõtu. Teisipäeval alanud ühisoperatsioonil tõdeti, et olukord on paranenud, kuid päris korras asjad veel ei ole.

Tänapäevaste IT-võimaluste juures on selliste operatsioonide tulemused kohe ka keskkonnainspektsioonis teada, sest esimest korda on inspektoritel võimalus kontrolliga seonduv juba merel üles panna. Nii saame rikkumiste arvu kiiresti teada, aga see, millist menetlust alustada, sõltub keskkonnale tekitatud kahju suurusest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tänase poole päevaga oleme tuvastanud nii mõnegi episoodi nii silmasuuruse kui vahekauguste probleemiga. Tulemustest on hetkel vara rääkida menetlus käib," ütles keskkonnainspektsiooni kalakaitse osakonna juhataja Indrek Ulla.

Ta selgitas, et kriminaalmenetlust alustatakse sellisel juhul, kui suudetakse tuvastada kalavarudele tekitatud oluline kahju ehk arvutuspiir on üle 4000 euro. "Ülejäänud juhtudel on ikkagi tegemist väärtegudega," märkis Ulla.

"Sadama kontrollimise eesmärk on püügitulemuste deklareerimise kontrollimine. Antud ajal käib aktiivne räimepüük, mis on üle Euroopa Liidu ka kvoteeritud, seal on limiidid kehtestatud. Ja siis me jälgime ja kaalume, kuidas kalasaaki on deklareeritud ja kas see jääb lubatud kõikumise piiridesse," lisas ta veel.

Liivi lahe mereala on kalurite vahel ära jagatud, seega pole teistel paatidel võõrasse piirkonda asja.

Keskkonnainspektsiooni Pärnumaa osakonna juhataja Toomas Õmblus ütles, et just Liivi lahel on kõige suurem püügikoormus.

Ühisoperatsioon kestab veel kolmapäevalgi. Kokkuvõtted tehakse neljapäeva õhtuks.