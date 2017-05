Trump ja Erdogan lubasid erimeelsustest hoolimata sõprust hoida

Äsja referendumil oma võimu tugevdanud Erdoğan saabus Valgesse Majja, heites Ühendriikidele ette toetust kurdi võitlejatele ja pelgupaiga pakkumist väidetavale riigipöörde korraldajale.

Kuid mõlemad liidrid üritasid erimeelsustest üle olla ning uuendada võtmetähtsusega liitu NATO juhtiva jõu ja selle suure moslemienamusega liikme vahel, kes on partnerid võitluses äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu Süürias ja Iraagis.

"On täiesti lubamatu arvestada YPG-PYD-ega piirkonnas kui partneriga. See läheb vastuollu üleilmse leppega, mille me sõlmisime," märkis Erdoğan, viidates Kurdi Rahvakaitseüksustele Süürias.

"Samamoodi ei luba me eales neil rühmitustel, kes tahavad muuta piirkonna etnilist ja religioosset struktuuri, kasutada terrorismi ettekäändena," lisas ta, väites, et kurdid kasutavad võitlust IS-i vastu kattevarjuna separatistlikule rahvuslusele.

Trump oli üks esimesi liidreid, kes õnnitles Erdoğani presidendivõimu tugevdanud referendumi võidu puhul, millele Türgi ametivend vastas komplimendiga Trumpi legendaarse võidu kohta valimistel.

"Loomulikult on härra Trumpi toonud kaasa uusi ootusi nii Türgis kui regioonis, kuhu ta kuulub. Me teame, et uus USA administratsioon ei lase neil ootustel tühja minna," märkis Erdoğan.

USA liider kiitis Türgi ajaloolist panust lääne allianssi külma sõja ajal ning lubas: "Täna oleme terrorismiga võideldes silmitsi uue vaenlasega ja taas me püüame seista sellele vastu koos."