Ministeerium keelab Tallinnal liiklushankega edasi minna

Rahandusministeerium tegi ettekirjutuse Tallinna transpordiametile, et see tunnistaks kehtetuks riigihanke, mille võitjaks valiti Küprosele varjunud omanikega firma Signaal TM.

Tallinna liikluskorraldusvahendite hanke üle algatas ministeerium järelevalve hankel odavama pakkumise teinud, kuid kaotajaks jäänud firma OÜ KiirWarren KL taotlusel, kirjutab Äripäev.

Järelevalve kokkuvõttest selgub, et transpordiamet sätestas hankedokumentides hankelepingu jõustumise ja teenuse osutamise alguse siduvalt kindla kuupäevaga ehk tänavu 1. märtsiga, mis on praeguseks möödunud, kuid hankedokumentidest erineva sisuga hankelepingu sõlmimine ei ole ühelgi põhjusel seaduslik, mistõttu tuleb hankemenetlus kehtetuks tunnistada.

Transpordiameti kinnitusel jäi hankeleping sõlmimata nimetatud tähtpäeval neist mitteolenevatel põhjustel ning nad tegutsesid heas usus ja teadmises, et hanketeates ei olnud sätestatud lepingu alguskuupäeva.

Transpordiamet märkis selgitustes, et pidas võimaliku lepingu algtähtaja all silmas tähtpäeva, millal lõppesid samade teenuste osutamisega seonduvad hankelepingud ning amet eeldas, et uue hankelepingu sõlmimisega tagatakse liikluskorraldusvahendite paigaldamise ja nende hooldamise katkematus.

Järelevalves tuvastati aga, et transpordiametil on hoolimata eelnevatest asjaoludest kavas sõlmida leping Signaaliga pärast 17. maid, kuid lepingut ei saa enne sõlmida riigihangete vaidlustuskomisjonis toimunud vaidlustusmenetluse tõttu.