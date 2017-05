Käo: IRL võiks Sesteri ministri kohalt tagasi võtta

Käo ütles Äripäevale kolmapäeval valitsuses esimesele lugemisele tuleva panditulumaksuseaduse eelnõu kohta, et see on läbi aegade üks kahjulikumaid maksumuudatusi üldse.

Panditulumaksu kehtestamine tähendaks, et emaühingule või muule kontserni äriühingule laenu andmine läheb maksu alla, kuid Käo hinnangul takistaks selline seadus välisinvestorite tulekut Eestisse ja ka investeeringute tegemist siin.

"Sester läheb ajalukku sellega, et ta nii ettevõtjavaenulikku asja toetab. Kui juhtub mingi ime, siis IRL võiks võtta Sesteri rahandusministri kohalt tagasi," arvas Käo.

Käo sõnul on IRL-il vaja kavandatud maksumuudatustele pidurit tõmmata, sest vastasel korral kaotab erakond ka nende viimaste ettevõtjate toetuse, kes neid veel pooldavad.