Käo: Seeder peab ettevõtlusvaenuliku protsessi peatama

Käo sõnul on ettevõtjad rahandusministri käitumises väga pettunud, sest panditulumaks on Eesti ettevõtlust sügavalt kahjustav initsiatiiv.

"Sisuliselt võib öelda, et rakendame hiiliva tulumaksu ja teeme ettevõtluse sellega keerulisemaks ja kallimaks ja see pärsib ettevõtete arengut nii Eestis kui kindlasti ka väljaspool Eestit. Ühelgi ettevõttel ei ole raha liiga palju ja teha raha liigutamine kontserni sees kallimaks - see on tagurlik meede," ütles Käo ERR-i raadiouudistele.

Käo täiendas, et ka maksude administreerimine muutub selle sammuga kallimaks, samuti jääb alati üles risk, et midagi on valesti deklareeritud.

"Me selle sammuga oluliselt kahjustame oma lihtsat maksusüsteemi ja seda on ettevõtlusorganisatsioonid püüdnud rahandusministrile siin poole aasta jooksul selgitada, aga meie häält pole kuulda võetud mitte üks gramm," on Käo nördinud.

Ettevõtja sõnutsi on nende lootus IRL-i uuel juhil Helir-Valdor Seederil, kes võiks oma rahandusministri mõistusele kutsuda, nagu Käo ütleb.

"IRL on eelenevalt olnud ettevõtlust toetav erakond, aga selle sammuga minetab ta ka nende väheste ettevõtjate toetuse, kes talle veel järele on jäänud, nii et see on ka IRL-ile oluline otsus, kuidas ta käitub. Täna on võimalik uuel erakonnajuhil ajada selg sirgeks ja öelda, et me vaatame need asjad selliselt läbi, et räägime ettevõtjatega ja rakendame selliseid seadusi, mis Eesti ettevõtlust ei pärsi," loodab Käo.

Lisaks ei meeldi Käo sõnul ettevõtjatele see, et kõiki asju arutatakse kobareelnõuna, kuhu pannakse poliitilise taktika järgi kokku nii head kui halba, mis teeb selle torpedeerimise keerulisemaks.

"Kui nö hääletad ettevõtjana selle vastu, siis sind kuulutatakse tagurlaseks ja tambitakse maa sisse. Need on nii fundamentaalsed asjad, et neid tuleks vaadelda ikkagi eraldi," leiab ärimees.

Käo hinnangul tuleks kobareelnõu lahti võtta ja eemaldada sealt need meetmed, mis ettevõtlusele kuidagi kaasa ei aita. See võimalus on olemas, kui IRL-i uus juht seda vaid tahab, usub Käo, pidades silmas, et kui vaja, tuleks kaaluda ka praeguse rahandusministri Sven Sesteri väljavahetamist.

Sester: viin ellu koalitsioonilepet

"Kui minister viib ellu koalitsioonilepet, siis ma ei tea, kas see peab olema põhjus potentsiaalselt tagasiastumiseks. Kui see nii oleks, siis ma arvan, et mitte ükski minister ei julgeks ühtki koalitsioonileppe punkti enam ellu viia - mine tea, äkki oled ühele või teisele huvigrupile vastaline," kommenteeris Sester.

Rahandusminister möönis, et ettevõtjatele tuleb tähelepanu pöörata ning leidis, et valitsus on seda juba ka teinud.

"Me oleme vähendamas maksupoliitilisi muudatusi. Me oleme juba ära teinud, alates sellest, et diisliaktsiis ei ole tõusmas, hotellide käibemaksu tõusu jätsime ära, ettevõtluskonto luuakse, dividenditulumaks, mis täna on 20 protsenti, viiakse 15-le, kui sa oled nö pidev dividendide maksja jne," loetles Sester

Minister möönis, et kõik maksumuudatused ettevõtjatele ei ole meelt mööda, ent osad ka on ning lähtuma peaks tervikpildist. "Tervikpildis, ma arvan, teenimiselt tarbimisele üleviimine on õige."