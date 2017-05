Esindajatekoja spiiker: FBI peab esitama memo Trumpi vestluse kohta

USA esindajatekoja spiiker, vabariiklane Paul Ryan soovib, et Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) esitaks memo, mille kohaselt president Donald Trump nõudis FBI endiselt direktorilt James Comeylt uurimise lõpetamist endise rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni suhtes.

Ryani sõnul tuleb avalikustada "kõik faktid" ning esindajatekoja järelevalvekomitee peab nägema seda märgukirja, edastas uudistekanal CNN.

Komitee esimees, vabariiklane Jason Chaffetz teatas juba varem, et soovib näha memo "pigem varem kui hiljem".

Ajaleht New York Times kirjutas märgukirjast ja Trumpi nõudmisest teisipäeval.

Artiklis, mille väiteid Trumpi administratsioon viivitamatult eitas, märgib Times, et Comey kohtus presidendiga Valges Majas 14. veebruaril ning võttis hiljem nende jutuajamise Flynni üle kokku märgukirjas.

Memo luges ajalehele ette üks FBI vallandatud juhi lähemaid liitlasi. Selle kohaselt ärgitas president Comeyt lõpetama uurimist Flynni sidemete kohta venelastega.

"Ma loodan, et sa näed võimalust see sinnapaika jätta, Flynn rahule jätta," on märgukirjas lehe andmeil öeldud.

"Ta on hea mees. Ma loodan, et saad sellest loobuda," oli Trump väidetavalt öelnud.

Endine sõjaväe luurejuht Flynn sunniti oma ametikohast loobuma päev enne Trumpi kohtumist Comeyga. Hiljem selgus, et justiitsministeeriumi hinnangul oli Flynn muutunud haavatavaks Venemaa väljapressimise suhtes.

FBI juhi üllatav vallandamine möödunud teisipäeval vallandas süüdistused, et president püüab takistada juurdlust selle kohta, kas tema kampaaniameeskond mängis kokku Venemaaga, et valimisi endale soovitud suunas kallutada.

Administratsiooni kõrge ametnik eitas, nagu oleks Trump kutsunud Comeyt üles Flynni juurdlusest loobuma.

"President ei ole kunagi nõudnud härra Comeylt ega kelleltki teiselt ühegi uurimise, ka kindral Flynni puudutava uurimise lõpetamist," lausus ametnik.

Trumpi julgeolekunõunikuna töötanud Flynn sunniti lahkuma veebruaris, kui selgus, et ta oli valetanud oma kontaktide kohta Venemaa suursaadikuga.

Trump annab neljapäeval pressikonverentsi

USA president Donald Trump kavatseb neljapäeval anda ühise pressikonverentsi Colombia presidendi Juan Manuel Santosega.

Tegemist on esimese korraga, kus Trump vastab Valge Maja pressikorpuse küsimustele pärast Föderaalse Juurdlusbüroo presidendi James Comey vastuolulist vallandamist läinud teisipäeval ja süüdistusi ülisalajase luureinfo lekitamises kõrgetele Vene ametiisikutele.