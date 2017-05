Noblessneri tulevik: tööstusalale kerkivad elamud, kunstikeskus ja teater

Ala üks südameid saab olema Noblessneri väljak. Samuti luuakse 400-kohaline jahisadam, üle kilomeetri pikkune promenaad, restoranid ja muud vaba aja veetmise võimalused ning unikaalne trepistik päikeseloojangu vaatamiseks, rääkis Noblessner Arenduse investeeringute juht Andrus Väärtnõu.

"Väga tähtis meie jaoks on ala siduda Kalamajaga, eriti läbi Kalamaja pargi. On väga unikaalne, et sellise suure arenduspiirkonna ääres on selline suur roheala. Loome ka uued rohealad mere äärde," sõnas ta. "Rohelust saab siin piirkonnas olema palju".

Järgmise pooleteise aasta jooksul renoveeritakse kolm ajaloolist hoonet, millest tähtsaim on valukoda, kuhu rajatakse arendaja sõnul Põhjamaade mõistes unikaalne virtuaalreaalsuse koguperekeskus, mida toetab ka EAS, ning blackbox-teater. Lisaks korrastatakse väljak ja luuakse võimalus liikuda mööda promenaadi, mis saab praeguse kruusakatte asemel ka uue teekatte.

Esimene korterelamu valmib selle aasta lõpus ning aasta jooksul viiakse välja ka piirkonnas tegutsev tehasehoone. "Kogu tootmistegevus lõpeb siin piirkonnas," lubas Väärtnõu.

Sadama taha luuakse ka tuhandel ruutmeetril tegutsev rahvusvaheline kunstikeskus, kuhu lisaks näitusepindadele kavatsetakse koondada eesti kunsti arendusega tegelevad organisatsioonid.

Lisaks luuakse Noblessneri alale uued juurdepääsud - selle aasta jooksul valmib juurdepääs Kalaranna tänavale ning tänavast alla tuleb ka jalakäijatele mõeldud trepp.

Piirkonnas on kogu parkimine kavandatud majade alla ja parkimishoonetesse, tänaval parkimist kontseptsioon ette ei näe.

Noblessneri linnaruumi arhitekt Indrek Allmann rääkis, et seni on linnaarenduses maastikuarhitektuurile kui omaette kunstivormile vähe tähelepanu pööratud, aga selles piirkonnas on läbi mõeldud ka see, millised on valgustid, teekattemnaterjal ja kõik muud detailid.

BLRT Grupp investeerib uue linnaruumi loomisse enam kui 250 miljonit eurot. Arendusperioodiks on aastad 2016-2027 ning selle aja jooksul peaks kerkima 25 hoonet, 700 korterit ning 80 000 ruutmeetrit äri- ja teeninduspinda.