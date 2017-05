Kiiev süüdistab Venemaad Porošenko veebilehe ründamises

Kiievi väitel oli tegu Venemaa kättemaksuga teisipäeval tehtud otsusele, mille kohaselt keelatakse riigis ligipääs Vene päritolu sotsiaalmeediaplatvormidele Yandex, VKontakte ja Odnoklassniki, vahendas Yle.

"Me oleme nüüd näinud Venemaa vastust sellele keelule. Presidendi veebilehe vastu on tehtud organiseeritud rünnak," kommenteeris riigipea pressiesindaja.

Ukraina presidendi veebileht õnnestus peagi uuesti korda teha.

Ukraina president Porošenko allkirjastas teisipäeval ukaasi Yandex, VKontakte ja Odnoklassniki blokeerimiseks.

Võimude kinnitusel on tegu osaga Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonidest, mis käesoleval juhul seisneb sotsiaalvõrgustike blokeerimises.

Sanktsioonide sihtmärgiks on ka Vkontakte ja Odnoklassniki omanikfirma Mail.Ru Group, mis tähendab ka seda, et enam ei pääse Ukrainast ka aadressile mail.ru.

Samuti blokeeritakse ligipääs viirusetõrje firmade Kaspersky Lab ja DrWeb veebilehtedele.

Lisaks kehtestab ukaas majandussanktsioonid suuremate Vene telekompaniide vastu - sanktsioneeritute seas ТВ Центр, РБК, ВГТРК, НТВ-Плюс, Звезда, ТНТ, РЕН, ОТР.

Kreml teatas teisipäeval kommentaariks, et nad võivad Ukrainale kätte maksta ning et tegemist on "lühinägeliku sammuga".

Pressiesindaja Dmitri Peskov märkis, et Moskva ei ole unustanud, et selliste vaidluste puhul on kombeks vastusammud, kuid ta tunnistas samas, et Ukraina omanduses ei ole

veebisaite, mis oleksid Venemaal niivõrd populaarsed.