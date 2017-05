OTSEPILT ja -BLOGI kell 14: riigikogu ootab ees maratonistung

Riigikogu alustab pärastlõunal istungit, mille opositsioon on tituleerinud mustaks kolmapäevaks põhjusel, et koalitsioon soovib öö varjus debatti pidamata uued maksutõusud lukku lüüa. ERR.ee vahendab sündmusi parlamendist otseülekande ja -blogina.

Päevakorras on kokku 24 eelnõu, neist üks on lõpphääletusel, neli on teisel lugemisel ja 19 eelnõu esimesel lugemisel.

Nende seas peab riigikogu otsustama, kas jätkata suhkrumaksu, ettevõtete pandimaksuga, pakendiaktsiisi kehtestamisega.